专家预计：今年我国服务贸易稳健增长态势不变

题要：2018年我国陆续出台了多项服务贸易创新发展政策，有力地增强了经济活力，提高了发展质量，服务贸易继续延续较高增长态势。值得注意的是，由于旅行服务进口由超高速转向中高速增长的态势可能成为常态，今后两年我国旅行服务进口占总服务进口的比重会逐渐下降。但是，国内服务业增长以及对服务需求的增长会使其他服务进口增速加快

2018年，我国服务进出口规模再创新高，服务贸易规模与增速均持续向好。商务部新闻发言人高峰表示，2018年我国陆续出台了多项服务贸易创新发展政策，有力地增强了经济活力，提高了发展质量，服务贸易延续较高增长态势。

多位业内专家接受经济日报·中国经济网记者采访时表示，预计2018年我国服务贸易仍会保持两位数增长，2019年服务贸易稳健增长态势仍将延续。

高端服务需求增长加速

“服务行业进口数据体现了我国服务需要阶段性变化。”北京第二外国语学院国际贸易系主任罗立彬表示，2018年1月份至11月份，计算机和信息服务、知识产权使用费、视听及相关产品许可费的进口都出现了20%以上的高速增长，这与我国经济进入服务经济时代的阶段性特征有关，说明我国经济对于高端服务的需求增长加速，“一方面，来自制造业升级对高端生产性服务的需求；另一方面，来源于人均收入提高带来的对文娱产品需求提升”。

数据显示，2018年1月份至11月份，服务出口增速超过进口增速。对此，罗立彬表示，旅行服务进口增速放缓是服务进口增速放缓的重要原因。

近年来，旅行服务进口一直是带动我国服务贸易进口的主要行业之一，2012年至2018年我国已连续6年成为世界第一大出境旅游消费国。但值得注意的是，虽然2017年中国游客消费接近全球旅游总收入的五分之一，但我国旅行服务进口增速开始明显放缓，2018年依旧延续了这一趋势。

“中国旅游研究院的研究显示，近年来中国出境游年均增速回落到个位数，且未来5年出境游市场年均复合增长率预计约为5%左右。中国出境游及旅行进口市场可能会从超高速增长阶段回落到中高速增长阶段，这使得我国服务贸易进口增速放缓。”罗立彬说。

此外，中国服务外包研究中心服务经济研究部副部长李爱民表示，随着经济结构转型升级和高质量发展的深入推进，我国对金融、知识产权使用等生产性服务需求将迎来快速增长期，高端生产性服务进口将大幅提升。

服务出口增速高于进口

数据显示，2018年1月份至11月份，服务出口同比增长14.7%，服务出口增速快于进口增速4.7个百分点。罗立彬表示，这是由于进口增速相对放缓，同时服务出口增速保持了2017年以来的较高增速。

专家表示，服务出口增长主要有3方面原因。一是计算机和信息服务出口增长有效拉动了2018年服务出口增速。二是离岸服务外包继续成为带动服务贸易出口增长的重要引擎，承接服务外包持续成为发挥我国服务国际比较优势的动力。三是高端生产性服务出口快速增长，以及个人、文化娱乐服务出口增速高于平均数，这说明我国国内服务大市场支撑出口的机制正在开始发挥作用。

“随着我国国内服务业市场规模扩大，一些具备规模经济效应的服务行业都可能以‘本地市场效应’来促进出口。例如，研发、设计等生产性服务业，以及文化娱乐等消费性服务业。”罗立彬说。

在李爱民看来，多方面原因促成了服务出口增速持续高于服务进口。首先，我国服务供给能力逐渐增强。相比美国、英国、德国、法国等服务贸易强国，过去我国的服务出口尤其是在资本密集型和知识密集型服务能力存在差距。近年来，我国传统金融机构的国际化水平不断提高，人工智能研发、工业设计、医药和生物技术服务国际竞争力显著提升，这些高技术含量、高附加值服务领域的出口增速明显高于服务出口整体增速。2018年前三季度，保险服务，电信、计算机和信息服务增长都在20%以上。

同时，我国出台了一系列促进服务出口的重大举措，加大了对重点新兴服务出口的支持和引导，极大地激发了服务出口潜力。例如，服务贸易发展“十三五”规划，《服务贸易出口重点领域指导目录》等。在这些政策的扶持下，新兴领域已经超越传统领域，成为推动我国服务出口增长的主引擎。

此外，随着《中国—东盟全面经济合作框架协议服务贸易协议》《金砖国家服务贸易合作路线图》等深入实施，这些国家已成为我国服务出口新的增长点。目前，中国已经与新加坡、印度、日本、英国、爱尔兰、德国等多个国家商签服务贸易合作备忘录，建立服务贸易双边工作机制，扩大了服务出口的市场空间。

中高速增长将成为常态

商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊表示，2018年前11个月，我国服务进出口总额为47413.5亿元人民币，已经超过2017年全年我国46991.1亿元人民币的服务进出口总额。预计2018年我国服务贸易仍会保持两位数增长，增速将快于2017年全年增速。

“服务进口需求不断扩大，更多是由经济因素来决定的。”李爱民表示，一方面我国服务出口能力提升、服务消费升级加快、服务业开放领域进一步扩大、政策红利持续释放等积极向好因素集聚，服务贸易增长内生动力增强；另一方面，国际经贸环境正在发生深刻变化，多边贸易规则和国际经济秩序遭受挑战，贸易保护主义有所抬头，贸易摩擦出现扩大化、持久化迹象，成为不稳定不确定因素。综合来看，预计2019年服务贸易发展前景谨慎乐观，将继续保持稳健增长。

罗立彬表示，由于旅行服务进口由超高速转向中高速增长的态势可能成为常态，今后两年我国旅行服务进口占总服务进口的比重会逐渐下降。但是，国内服务业增长以及对服务需求的增长会使其他服务进口增速加快。（经济日报·中国经济网记者 冯其予 姚 进）

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