积极财政政策如何“加力提效”？

2018年中央经济工作会议着眼大势深刻分析经济形势和发展前景，全面部署2019年经济工作，强调宏观政策要强化逆周期调节，要求积极的财政政策要加力提效。在此背景下，新一年的财政政策需主动适应“逆周期调节”的要求，通过进一步深化财税体制改革，找准“加力提效”的发力点，做好当前经济工作，更好应对风险挑战。

一是实施增加总需求的财政政策。在扩大最终消费方面，要加大政府专项债券的发行力度，更好推进基础设施建设、开展公共服务，并有效解决教育、育幼、养生、医疗、文化、旅游等产业所遇到的发展瓶颈；要推进个人所得税改革，落实好专项附加扣除的各项标准，增强消费者的消费能力。在引导中间产品的消费、扩大投资等方面，要推进企业所得税改革，创新和试点投资抵税机制，推动机器设备采购等生产性投资；实施推广“支持制造业企业依法按程序进行厂房加层、厂区改造、内部用地整理及扩建生产、仓储场所，提升集约化用地水平，不再增收地价款”的政策，推动工业企业厂房改造等固定资产投资；通过政府的相关支持基金，更好与金融机构协作，开展仓单质押业务，支持和促进存货投资，便利企业资金流转。

二是实施提升收益率的财政政策。对生产领域实施全面减税，全面提升企业的经营主动性、效率性。生产领域的全面减税既包括减少生产环节的税收，也包括减少与生产活动相关联的收入性税收。可考虑将增值税作为直接的生产性税收继续按照“三档税率变两档、多层税负相趋同”的方向进行改革，继续降低税率；企业所得税改革应坚持“实际受益、市场公平”的原则不断深化减税安排，在总体保持现行税率水平的情况下，以鼓励创新、加大生产性投资和推进高质量发展为重点，大幅度增加税前扣除的内容，并针对中小企业继续探索降低税率水平的条件和范围；个人所得税改革应在取得现有成果的基础上，继续向家庭综合征收、按功能属性细分管理收入种类的方向推进。与此同时，需强化竞争政策的基础性地位，特别是要着力开展相关政策应用于财政资源配置和政府采购管理的实践。进一步完善政府采购制度的安排，更好融合政府采购市场与普通商品市场；提升政府购买服务的效率和能力，充分借助市场力量、坚持公平竞争，形成政府购买服务融合和参与现行市场体系的态势。

三是实施提升信用水平的财政政策。保持市场融资环境的基本稳定，需要增加信用水平，财政政策就是提升信用水平、开展风险转换的主体力量。需以国家融资担保基金为载体，通过担保“总对总”、再担保“国对省”和投资“上对下”的业务安排，有效推动基金的商业金融机构股东、地方政府的再担保公司和地方所属的担保机构积极开展业务，为实体经济企业特别是民营企业和中小企业提供担保增信服务，并坚持低担保费用水平的保本微利经营原则；以风险补偿和降低风险贴水为方向，通过设立政府补贴、开展政府贴息或组建政府风险补偿基金的方法，增强企业的融资能力，适当降低企业的融资成本和风险贴水水平。

四是实施优化资源配置的财政政策。按照供给侧结构性改革的要求，做好有效出清“僵尸企业”和低效存量、扩大优质和高效增量的财政政策安排。具体包括：推动有效出清存量，在“去产能”进入稳定期后，以优化资产配置和转移职工就业为重点，进一步完善后期工作，可考虑建立“去产能”后期扶持资金；促进有序扩大优质增量，针对相关市场领域，在坚持竞争的基础上，对其中高效、优质的符合政策导向的主体，实施财政奖补安排（后补助）。

五是实施提升有效供给能力的财政政策。总体包括支持企业创新和完善市场组织两个方向，即：提升科研条件的共享能力，优化国家创新体系的布局和结构，加大对中小企业创新的支持力度；加大市场基础设施建设，着力提高市场的组织性、效率性和可识别性，为市场差异化竞争和政府综合性监管提供服务。以此为基础，推进政府与社会资本合作，在坚持现行机制和做法的同时，立足于社会资本方增量分享和风险自担的原则，建立政府与社会资本合作的新型关系和组织模式。

还要看到，相关财政改革和政策设计还需符合建立现代财政制度的方向和要求。从可持续的角度看，务必要精准把握财政宏观调控的“度”，借力市场、补位市场，同时做好对公共服务的可持续性保障。从成体系的角度看，在做好生产性全面减税安排的同时，亦应建立相关有效平衡机制，保障财政安全，既能满足政策目标，又能保障减税的长期性和规范性。从有效率的角度看，要坚持财政改革和宏观调控政策间的统一性、协调性和有序性，避免不必要的政策内耗和效力抵消。从防风险的角度看，既要推进更大规模的减税降费、较大幅度的扩大专项债券发行，又要规范政府举债机制，强调政府债券是政府举借债务的唯一形式，强调隐性债务全面纳入监控管理，在风险和收益相平衡的基础上扩大政府债券发行，推进债券的质押流转。

(责编：王仁宏、曹昆)