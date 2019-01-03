高中生篡改网络公司平台余额 15次提现盗八十余万

高三学生王某利用Windows系统漏洞获取北京某计算机公司旗下的游戏点卡销售平台的最高控制权，修改平台账户余额并提现至其财付通和支付宝内。15次提现共计80余万元。近日，海淀检察院对涉嫌盗窃罪的未成年犯罪嫌疑人王某某依法批准逮捕。
据王敏检察官介绍，犯罪嫌疑人王某某是黑龙江省某市高三在校生，他利用课外时间自学计算机知识，自初中开始就为一些公司修补漏洞获取报酬，在圈内小有名气。2017年8月至2018年5月期间，王某某利用Windows系统漏洞获取了北京某计算机公司旗下的游戏点卡销售平台的最高控制权，修改平台账户余额并提现至王某某的财付通和支付宝内。王某某通过这种方式分15次提现，共计提现80余万元。
据王某某供述，所盗钱款除了一部分借给朋友外，其余主要用于购买服务器、计算机设备和吃喝玩乐挥霍掉了。
王敏介绍，近年来，随着网络技术的普及和发展，黑客中未成年人的数量越来越多，涉案手法日益多样化。网络世界虚拟而迷人，要警惕未成年人深陷其中迷失自己，由此走向犯罪的深渊。此外，相关网络企业内部也应积极消除网络安全方面的隐患，防范于未然。
文/北青报记者刘晓玲
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