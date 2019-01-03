银行卡有可能被盗刷
新华社发
乌鲁木齐市民李女士在更换手机号后，旧手机号只作了注销处理，但未解绑支付宝，导致银行卡内1万元被盗。近日，乌鲁木齐市警方和市反电信网络诈骗中心联合破获此案。
记者2日从乌鲁木齐市公安局刑侦支队了解到，李女士报警称，几年前，她用旧手机号注册了支付宝账号。现在自己换了新手机号，旧号也办理了注销。但报案当天，李女士发现与支付宝绑定的银行卡内1万元钱不翼而飞了。警方调查发现，有人用李女士注销的手机号登录支付宝，实施了盗窃。
乌鲁木齐市警方和市反电信网络诈骗中心近日联合侦破该案，并抓获犯罪嫌疑人李某。据李某交代，手机卡是她在营业厅办理的，在使用过程中，发现这个号码以前有人使用过，于是抱着侥幸心理进入了手机号绑定的支付宝账户，并将受害人银行卡内的1万元现金转出。目前，被盗刷的1万元钱已追回，案件正在进一步侦办中。
当前，网银、支付宝等大量移动电子金融业务以及诸多APP均推出了手机绑定功能，各大银行也陆续推出手机短信服务平台，并将手机号码现任使用者默认为银行卡号或支付平台的用户，只要通过该号码就能够实现网上购物、网上转账、密码更改、邮件查收等多项操作。
不仅如此，一些第三方支付机构和多家银行合作开通了网上快捷支付业务。快捷支付不需要输入银行卡交易密码，有的只需要输入发到绑定手机号上的验证码就可付款。
办案民警介绍，一些市民在停用或者注销手机号时，并未及时取消相关的绑定业务，而手机卡号在销号一定时间后就可以循环使用。
警方提醒广大手机用户，在更换或注销绑定过移动端业务的手机号码时，应及时申请解除绑定服务，确保银行账户、个人隐私安全，防止被犯罪分子利用，造成个人财产损失、家庭生活信息泄露。
（新华社）
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