上海农商银行运用支小再贷款为小微企业发展保驾护航

近期，为继续增强对小微企业的金融支持力度，切实提高小微企业融资可得性和满意度，人民银行上海总部进一步加大了对辖内银行金融机构的政策指导，充分发挥支小再贷款的引导作用，因企施策、精准滴灌，着力缓解小微企业融资难融资贵问题。上海农商银行作为本地法人银行，积极响应人民银行上海总部号召，及时将支小再贷款政策红利传导至众多小微企业。

“先贷后借”有新招，化解企业融资难

上海品源信息系统工程有限公司（以下简称“品源信息”）成立于2003年，员工人数20人，是一家提供国内数据通讯及物联网系统应用的信息行业科技型小微企业，通过深耕细分市场，持续加强科技投入，品源信息先后成为了富士通、英特尔、思科等多家国际知名科技公司的供应商。凭借着过硬的产品和良好的口碑，品源信息在今年第四季度又接到了大量的订单。眼看着订单源源不断，公司负责人和财务经理是又喜又愁，生意蒸蒸日上当然是好事，可是随着生产规模扩大日常周转资金需求也增大了，公司又是轻资产运作的，融资难长期困扰着公司。

上海农商银行的客户经理在对公司的走访中了解到这一情况，通过对公司经营情况的深入了解分析，认为公司专注主业、经营稳定且成长性良好，为公司办理了政策性担保公司项下贷款。同时在该行为品源信息申请央行支小再贷款过程中，由于企业用款需求较为紧迫，需要先行发放贷款，为此上海农商银行及时请示央行上海总部，将品源信息等同一批次30多户类似情况的小微企业名单进行了上报。央行上海总部了解情况后，第一时间指导上海农商银行使用支小再贷款“先贷后借”新模式（即由银行针对符合支小再贷款使用范围的小微企业先行发放贷款，事后凭发放清单等资料向央行申请支小再贷款资金），在此模式下，该行先于11月初向品源信息发放了500万元贷款，随后当月向央行上海总部申报并获得了支小再贷款额度。由于信贷资金的及时到位，品源信息承接业务更有底气，为来年业绩增长打下了扎实基础，公司负责人表示，预计明年营收会有20%-30%的增长。

切实降本出实招，化解企业融资贵

上海卡邦电气有限公司（以下简称“卡邦电气”）成立于2005年，主营电气控制机柜、电气成套设备等，是一家制造业科技型小微企业，拥有自动化机柜生产装置发明专利和实用新型专利。由于企业产品主要提供给大型工程，合同周期包含设备生产、安装、技术指导和后续维护等，结算周期通常在一年以上，应收账款回笼速度较慢。为了解决前期原料采购、员工工资等组织生产资金需求，卡邦电气经常需要通过小额流动资金贷款补充营运资金，但是由于企业经营规模较小、结算量不大等因素，与金融机构议价能力较弱，借贷成本基本维持在7%-8%左右，承受着较大的财务压力。

随着2018年人民银行上海总部加大对辖内银行金融机构支小再贷款资金的拨付力度，上海农商银行今年获得了60亿元的支小再贷款资金，使得该行能够进一步扩大支持小微的普惠范围。11月，在卡邦电子再次申贷时，根据央行扩大支小工作指导，上海农商银行及时将对企业的200万元小微贷款纳入支小再贷款支持名单，贷款利率降至4.35%，可为企业直接减少财务成本，令企业享受到央行支小再贷款的政策红利。

上海农商银行表示，后续将继续在央行上海总部的指导下，积极运用好支小再贷款这一政策工具，充分发挥其对信贷资金的引导和撬动作用，因企施策、精准滴灌，扩大普惠金融覆盖率、可得性和满意度，大力提升小微企业对于支小再贷款政策的获得感。

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(责编：仝宗莉、赵爽)