“红色力量”引领邮储银行转型发展

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是改革开放40周年。这一年，银行业贯彻党中央精神、落实监管要求，处在了“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三大任务的重要关口，站上了践行新思想、服务新时代、开启新征程的关键时点。

坚持和加强党的全面领导正是中国邮政储蓄银行持续健康发展的核心动力。邮储银行坚持党的全面领导，以落实全面从严治党要求为根本，全面加强党的建设，抓基层、打基础，以实际行动推动全面从严治党向纵深发展，不断强化党建引领，党的建设质量稳步提升，为持续健康发展提供了强大动力和坚强保障。

基层党建引领服务上台阶

“每到发养老金的日子，邮储银行都提早开门20分钟，我们这些老年人冬天也不用在外面冻着排队了。”在邮储银行北京分行东高地支行客户意见簿上，退休职工李阿姨写下了这样的留言。

在邮储银行北京分行，像这样事例还有很多。在北京延庆支行，每月推出一天为出行不便或子女不在身边的老人领取养老金提供上门服务；北京广安门支行“金融夜市”将个人业务营业时间延长至20点，使市民下班后也能享受到优质的金融服务；北京分行东城区支行通过党员“亮身份”，党员示范岗“亮牌子”，充分发挥党员先锋模范作用……

近年来，邮储银行涌现出了一批扎根基层、为民着想的党员典型以及先进服务网点。基层党员干部成为服务民众的贴心人，而基层党建工作则打通了为民服务“最后一公里”，成为筑牢企业改革发展的战斗堡垒。

一直以来，邮储银行金融服务覆盖范围广、服务客户多、管理半径长，针对这些经营特点和业务快速发展形势，邮储银行把建设基层党组织作为党建工作的重中之重，坚持党组织架构紧跟全行机构建设步伐，聚焦严肃党内政治生活，通过“示范点—强基固本—示范区”三步走，分步骤、分阶段开展基层党组织建设工作。

截至目前，邮储银行基本实现全行基层党组织规范工作全覆盖，形成了“以点带面、以面带全、点面结合”的示范建设整体脉络，探索出一条以“夯实基础、多级示范、四级联动、注重实效”为特色的基层党组织建设的有效路径。

党建工作撬动业务提质增效

“他们是党的好娃子！”谈及邮储银行的信贷员，云南省丽江市宁蒗县新营盘乡村民们印象最深的是他们胸前那亮眼的党徽。

据了解，邮储银行云南丽江分行通过构建政府主导、企业担当、银行支持、建档立卡户参与的产业扶贫新体系，形成“公司+党支部+合作社+银行+建档立卡户”新模式，以“惠农易贷”扶贫贷款业务为抓手，推动高原特色产业发展，助力当地扶贫攻坚，带动贫困群众脱贫致富。

探索党建工作引领业务发展新模式，不断拓展“党建+”内涵，这在邮储银行并不是个例。

邮储银行安徽分行则提出了“红色银行”概念，积极打造“党建+”模式。通过“党建+业务”“党建+风险”“党建+管理”等一系列举措，组建零售信贷业务发展党员突击队，切实发挥党在转型发展中的引领作用，凝心聚力谋发展，量质并重促转型。

作为国有大行，邮储银行始终坚持党的领导作为最根本的政治原则，始终坚持把党的领导和党的建设内嵌到全行战略发展、改革转型、公司治理、经营管理、风险管理的全过程，坚持以正确的政治方向指引企业发展航向，确保党和国家方针政策、重大部署在邮储银行切实贯彻执行，坚持服务社区、服务中小企业、服务“三农”的大型零售商业银行战略定位不动摇，在促进经济社会发展、保障和改善民生中，展现国有银行的责任担当。

此外，邮储银行注重思想引领，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要的政治任务，努力在学懂弄通做实上下功夫，进一步筑牢思想根基。通过引导党员干部提高政治站位、增强政治意识、强化政治担当，邮储银行在全行营造了旗帜鲜明讲政治的浓厚氛围，不断培厚良好政治生态的土壤。

扎实推进党建工作质量提升

在“阳光”下晒晒成绩单。每年年底，邮储银行各党支部书记都要开展基层党建述职评议考核工作，采取上级评议与党员群众评议相结合、定性与定量相结合、现场述职与书面述职相结合的方式进行，考评结果与领导班子年度绩效考核挂钩……

以北京分行为例，该行在19个支行党总支中都设置了纪检委员，并在辖内全部二级支行网点创新设置纪检监督员。党总支纪检委员每年从全面从严治党等方面对本单位主要负责人进行“画像”，“画像”结果直接交到党委书记手中；各网点监督员适时提醒领导干部，及时反馈员工心声，推进作风建设常态化，为党风廉政建设和反腐败工作安上“千里眼”“顺风耳”。

考评是抓手，真正提升党建工作水平才是目标。坚持党的领导，加强党的建设，时刻保持企业肌体健康，不仅是一种政治责任，更是决定企业健康发展的关键因素。邮储银行以全面加强党的建设为目标，开展党建考核评价工作，让各级党组织成员从心底重视党建，自发承担党建责任，自觉落实党建目标，积极推动全行党建工作水平不断提升。

除了在制度上的“硬约束”，邮储银行始终坚持思想建党同向发力。例如，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“政治生日”主题活动，唤醒党员的入党“初心”，强化党员身份责任意识；推进承诺践诺主题教育活动，“定诺、审诺、亮诺、践诺、评诺、总结”6环节层层推进，实现党员干部从“明身份”向“亮身份、见行动”的深化；举办微党课优秀作品征集评比和“送党课到基层支部”活动，结合线上线下传播渠道，打造党员开放式、分享式、互动式的学习教育平台。

通过一系列活动，邮储银行广大党员干部身份意识逐步增强，政治素养有效提升，业务水平不断精进，积极争做政治先进、自我提升、勇于担当、联系群众的模范，树立了一面面鲜明的旗帜，汇聚成推动改革发展的生动实践。

站在新起点上，邮储银行将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持全面从严治党，坚持服务实体经济，坚持防范金融风险，持续深化改革，努力建设成为最受信赖、最具价值的一流大型零售商业银行，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大的贡献。

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(责编：仝宗莉、赵爽)