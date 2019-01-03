我国邮政业今年计划基本实现全国建制村直接通邮

人民网北京1月3日电 （朱江）据国家邮政局网站消息，2019年邮政管理部门将不断优化发展环境、提升治理能力、夯实工作基础，坚决打好三大攻坚战，在“提高质量效率、降低运行成本和保障安全稳定”上狠下功夫，推动行业持续健康发展。据了解，其中不少举措都将有助于提升用户用邮的便捷性安全性和绿色化。

国家邮政局表示，首先，邮政业2019年将继续加强基础能力建设。推进邮政设施强基工程，实施网点改造翻建和危旧县局房改造382处，购置运输和投递车辆590辆。出台推广智能快件箱、信包箱建设指导意见，推动各地将智能快件箱、信包箱建设纳入地方民生实事。推动快递末端综合服务站建设，全年新增1万个，总量达到8万个。城市快递自营网点标准化率达到93%。推广智能投递设施，箱投占比达到10%。引导快递企业积极参与快递物流园区建设，发挥产业集聚效应，努力构建布局科学、层级合理、规模适当的快递服务网络。

其次，邮政业将加快推进高质量发展。邮政管理部门将支持邮政企业发展壮大。推广各地邮政、快递、交通、电商合作经验模式，促进融合发展。在国际重点地区设置海外仓，鼓励共建共享，增强跨境服务能力。支持邮政企业进驻各地政务服务大厅，进一步推广“网上办理+网下寄递”模式，助力“不见面”审批。同时，还将拓展科技创新应用范围，增强人才资源支撑能力。

国家邮政局强调，此外，邮政业2019年将扎实有效打好三大攻坚战，也有助于让您的用邮更便捷、更绿色、更安全。

为了助力精准脱贫和乡村振兴战略，邮政业2019年计划基本实现全国建制村直接通邮。深入推进“邮政在乡”工程，推广“农产品+大同城”寄递服务模式，培育“一市一品”精品项目，全年新增邮乐购站点3万个。年底全国乡镇快递网点覆盖率达到95%，积极服务特色小镇发展，实现快递服务全覆盖。培育“电商+寄递”扶贫项目，重点扶持老少边穷地区培育特色农产品品牌。

为了加快绿色邮政建设进程，邮政业将研究推进邮件快件包装绿色认证和绿色采购，有效降低快递封装胶带、传统塑料袋平均用量，年底电子运单使用率达到95%。推动电商平台共商共治，力争一半以上电商快件不再进行二次包装。

国家邮政局特别指出，此外，为了坚守寄递安全底线，邮政业将继续抓好“三项制度”执行，落实实名收寄管理办法，巩固实名收寄信息化应用成果。加快建设“绿盾”工程，抓好寄递安全综合治理，探索与地方部门联防联控联合监管，借鉴网格化管理经验，推动行业安全治理创新。

(责编：朱江、仝宗莉)