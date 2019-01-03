1月2日，银联商务发布《2019年元旦旅游消费大数据报告》。报告基于银联商务大数据口径，解读2019年元旦中国旅游消费特点，通过旅游消费人数、出游消费热度、出游目的地城市、消费人群结构等指标，量化展现了旅游消费与经济发展、城市化进程、居民生活之间的联系。
报告中的数据，主要来源于银联商务所服务的800多万商户，覆盖全国2000多个省市区县域、260多个行业。
一、大众旅游消费旺盛，元旦旅游消费金额同比增长10.68%
2019年“元旦”假日，旅游消费创新高。银联商务数据显示，较2018年元旦，今年元旦旅游消费金额增长10.68%，消费人次增长9.55%。其中，娱乐和住宿行业旅游消费总量增长较快，餐饮和娱乐行业游客人均消费金额增长较为明显。全国城市外地游客消费总额前十位的目的地城市依次是上海、广州、北京、深圳、南京、苏州、杭州、长沙、武汉、重庆。
“元旦”小长假各行业游客消费增长情况
“元旦”外地游客消费总额最高Top10目的地城市
二、上海游客贡献最多旅游消费，北京游客对天津旅游收入贡献最高
银联商务数据显示，“元旦”假日，上海居民贡献最多旅游消费，全国旅游消费总额前十位的游客来源城市依次是上海、北京、广州、深圳、南京、苏州、武汉、杭州、郑州及成都。
从省份间旅游消费的相互贡献度来看，来自北京的游客对天津的旅游收入贡献最高，达28.01%；来自江苏的游客对上海的旅游收入贡献度为26.20%，排名第二。
“元旦”小长假旅游消费总额最高TOP10游客来源城市
“元旦”小长假省份间旅游消费贡献TOP10组合
注：旅游消费金额贡献度=来源省份游客目的地省份消费金额/目的地省份游客消费总金额。
三、不同年龄游客旅游消费偏好有所差异，90后更偏爱省内出游
银联商务数据显示，2019年元旦假日，游客年龄层越低，越偏好选择省内旅游，90后游客省内游占比较60后高出近7个百分点。带薪休假天数较短、收入水平较低促使年轻游客更偏好短距离出游。
“元旦”小长假不同年龄游客省内外出游比例
近年来，冰雪旅游、乡村旅游、温泉旅游、文化旅游、红色旅游等新兴旅游产品发展迅速，游客消费热情也不断提高。银联商务数据显示，80后游客对新兴旅游产品的消费热情最高，70后游客相对更喜爱文化旅游，90后游客相对更喜欢乡村旅游和文化旅游。
“元旦”小长假不同旅游产品消费游客年龄层排名
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