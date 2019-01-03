机构：自1月5日起部分航企免收国内航线旅客运输燃油附加费

人民网北京1月3日电 （朱江）记者从社会监测机构获悉，1月2日，深圳航空发布《关于调整国内航线燃油附加费的通告》，宣布自2019年1月5日零时起(出票日期)，各航段均免收国内航线旅客运输燃油附加费。据了解，目前深圳航空和祥鹏航空是率先公布1月5日起免收燃油附加费的2家国内航企。
2018年8月10日，在中国民航局举行月度例行新闻发布会上，民航局发展计划司副巡视员张清表示，2015年2月-2018年5月，航空煤油综合采购成本低于燃油附加的起征点，没有征收燃油附加。2018年以来，国际市场油价大幅上涨，6月民航国内航线航空煤油综合采购成本上涨至每吨5389元，超过了燃油附加的起征点，按照现行的燃油附加机制测算，800公里（含）以下和800公里以上航线的燃油附加最高收费标准为每人10元。
隆众资讯航煤行业分析师李春艳认为，自2018年6月起，航空煤油出厂价首次突破燃油附加费起征点5000元/吨，航空公司恢复征收燃油附加费。而随着国际原油的上涨或者下跌，航空公司综合采购成本也受到影响，并且直接反应到燃油附加费的征收与否，以及燃油附加费征收的多少。
据李春艳介绍，自2018年10月开始，国际原油价格急剧下滑，新加坡航空煤油价格也跟随快速下跌，进而，航空公司综合采购成本随之下降。这就出现了12月初海南航空、祥鹏航空等部分航空公司发布下调国内航线燃油附加费的通告。
“随着国际原油价格继续下跌，从12月初开始，新加坡航煤到岸完税价跌破5000元/吨的警戒线。”李春艳表示，据隆众数据监测，从11月25日至12月24日期间，新加坡航煤FOB到岸完税价为4783元/吨，较上期下跌927元/吨，跌幅为16.23%。本周期内，新加坡航煤到岸完税价跌破燃油附加费起征点5000元/吨，那么，航空公司的燃油附加费就会免征。
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