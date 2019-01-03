建立失信筹款人黑名单 加强个人财产信息公示

人民网北京1月3日电 打开爱心筹、轻松筹、水滴筹三大个人大病求助平台的PC端和客户端，发现如果个人想发起个人求助，平台已经加强了求助信息前置审核的范围和手段。三家平台均要求求助人对包括个人工资收入、及房产、车辆、金融资产、医疗保险等信息，以及所患疾病情况、治疗花费情况、所筹款项预期用途等信息进行真实、客观、全面的说明，并提供发起人及患者身份证明、医疗证明等证明材料。

如何保证患者信息真实完整和救助款项不被滥用，是目前个人大病求助平台亟待解决的问题，为促进平台的健康有序发展，真正帮助确有需要的大病患者，提升公众信任度，2018年10月19日，爱心筹、轻松筹和水滴筹联合发布了《个人大病求助互联网服务平台自律倡议书》(以下简称“倡议书”)和《个人大病求助互联网服务平台自律公约》(以下简称“自律公约”)。

记者近日了解到， 倡议书和自律公约发布两个月来，三大平台都进行了升级改造，加强求助信息前置审核，对于求助人相关信息的公示，严格参考自律公约，要求个人求助发起人集中展示受助者是否享受低保、政府医疗救助等信息，尽最大可能让发起人填写完整个人经济状况的信息，同时，三大平台都已建立了失信筹款人黑名单，对涉及编造或夸大求助信息、隐瞒个人财产信息、制造假病历、不当挪用医疗款等行为的恶意筹款人，以黑名单形式公示，并持续更新。对进入失信筹款人黑名单的，三大平台不再为其提供服务并视情上报相关政府部门以及征信机构。

爱心筹、轻松筹、水滴筹均配备了与求助规模相适应的审核力量，实行机器智能和人工“双审核”。求助发起人须按平台规定，提交发起人及患者身份信息、患者所在医疗机构开具的医疗证明等真实材料，经平台审核通过后，求助项目方可上线和生成筹款链接，在发布个人大病求助信息时与其签订协议，明确双方的责任、权利和义务，并在页面显著位置与发起人确认。

三家平台在履行公约方面，成效显著，进行了六大技术改造，包括在项目发起页显著位置展示发起人承诺书，明确发起的求助类型和发起人责任；平台引导用户进行家庭资产信息的公示，公示信息包括求助人家庭车产、房产、保险、家庭金融资产、家庭年收入等信息；

公示页面提供举报入口，接受社会监督；平台信息公示系统上线，对平台当前有举报质疑的项目进行公示；用户提现时增加患者当前治疗情况及款项用途说明，并对赠予人进行公示。

除了在产品和技术层面的显著优化外，根据倡议书和自律公约要求，爱心筹、轻松筹和水滴筹三家平台还对公司各部门工作人员进行了统一的专项培训，包括技术改造后审核规则的优化和培训学习、前置审核的资料要求及审核规则培训、个人求助项目真实性的审核规则培训、黑名单用户处理规则以及流程培训、举报处理规则以及流程培训、筹款提现公示24小时规则以及流程培训、委托发起授权书制定以及使用规则培训、大额项目的审核规则培训以及针对虚假筹款案例、恶意筹款项目的定期学习。

为了助力脱贫攻坚，三家平台在个人求助项目发起展示页面，提供了“建档立卡户”标签，供发起人（受助人）填写。

三大平台在升级改造的同时，呼吁进一步开放与相关主管部门的信息接口，从而第一时间全面查询项目发起者的信用记录、犯罪记录等关键信息，有助于实现患者住院信息与平台之间实现信息核对的无缝对接。

个人大病求助互联网服务平台自律机制办公室号召其他服务平台尽快加入自律公约，可致电：010-64958611（工作日9：00-17:00，仅开展行业自律相关工作，不受理个人大病求助相关具体服务或咨询）。

(责编：岳弘彬、曹昆)