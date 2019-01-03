2019长沙国际工程机械展将迈向世界一流

岁月不居，时节如流，2019新年，忽焉已至。

回顾过去一年，中国工程机械行业景气度持续提升，传统动能转型升级，新动能异军突起，企业发展节节向上；今年，以工程机械为5代表的中国制造，将以智能制造作引领，乘高质量发展东风，在建设“制造强国”征程上大步前进。

湖南省工信厅党组书记、厅长曹慧泉表示，通过突破关键零部件研究、搭建具有国际影响力的工程机械展示平台，湖南正着力将工程机械产业打造成世界级产业集群。

今年5月15日至18日，2019长沙国际工程机械展览会将在长沙国际会展中心举行，这个全球工程机械企业竞技的新舞台，将成为一个世界级的行业展示、交流、对接平台。

智能化引领中国工程机械行业由大变强

中国是全球工程机械最大的制造基地，但在过去很长一段时间内，在高端市场、商端技术的“话语权”，并不跟市场、产能相匹配。

时下，工程机械智能化大潮汹涌澎湃。中国工程机械行业由大变强的路径，也逐渐清晰：从行业新技术、新产品、新模式、新业态集中呈现的情况来看，环保节能与智能化，是行业发展两大方向。

龙头企业已经抢先布局。中联重科工程设备的行进路径、工作时长、载重、能耗等数据，都能在软件界面上一览无余；三一集团已经可以做到利用VR眼镜配合无人机，远程控制挖掘机、起重机；卡特彼勒2018年在全球实现了87万台工程设备的全球互联；徐工、柳工都已涉足工业互联网，推出面向用户的远程管理软件……

2019长沙国际工程机械展因时而生、顺势而为，以“智能化新一代工程机械”为主题，突出智能制造、互联网+在工程机械领域的应用与发展等。

湖南是中国工程机械产业最具代表性的集聚区；长沙交通便利、场馆优越，更是制造强国战略试点城市。因而，举办世界一流的工程机械展会，湖南长沙具备突出的资源优势、区位优势、产业优势。

按照湖南省规划，2019长沙国际工程机械展将搭建一个国际工程机械行业最权威、最具影响力的发布推广平台、演示体验平台、交易合作平台。

中国工程机械品牌以智能制造、绿色新动能为引领，推动行业质量变革、效率变革、动力变革，在这里，将一睹中国工程机械产业转型升级的“成果”，全球工程机械的最新战果，这一切将助力中国工程机械行业由大变强，引领世界工程机械智能化浪潮。

中国自己人的世界级工程机械品牌展会

搭建具有国际影响力的工程机械展示平台，即2019长沙国际工程机械展览会的举办，是湖南将工程机械产业集群培育成世界级产业集群的推进措施之一。

湖南省委书记、省人大常委会主任杜家毫曾在调研2019长沙国际工程机械展览会举办场馆——长沙国际会展中心项目建设时强调，积极争取国家级、世界级会展品牌在湘落户，大力引进、扶持培育包括工程机械在内的一批湖南优势产业展会，着力打造国际一流会展品牌。

根据部署，2019长沙国际工程机械展展区规划21.3万㎡，其中室内馆10.8万㎡、室外馆10.5万㎡。届时，近1200家全球知名工程机械企业携行业最新技术成果、智能化新一代产品闪耀亮相；20多个国家近万名国外政要和企业代表、全球15万人次专业观众，齐聚“工程机械之都”长沙，共襄盛举。

这是一个中国人自己的世界级工程机械品牌展会。这是一个集高端论坛、国际赛事、行业前沿技术交流、全球企业风采展示于一体的行业盛会。如展会期间将举行首届全球高端制造业大会。届时，全球高端制造业产业领袖、科技创新领袖、产业投资家、产业专家将齐聚大会，将共同探讨高端制造业发展前沿问题，集中发出实体经济权威声音。

2019长沙国际工程机械展览会现场还将举办“2019长沙杯国际吊装技能大赛”、湖南省工程机械产业链大会、央视《对话》——全球工程机械行业领袖、“一带一路”沿线国家工程机械装备商务峰会、中国工程机械电子商务应用发展高峰论坛、2019地下工程装备技术与产业发展湘江国际论坛、中国长沙国际工程机械首席技术主官论坛（CTO峰会）、中国工程机械主机企业年度采购对接会、长沙国际工程机械设计大赛等12场高峰论坛。

(责编：岳弘彬、曹昆)