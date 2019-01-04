回应关切稳预期（锐财经）

作为“六个稳”之一的稳预期，中央经济工作会议在继续强调其重要性的同时，提出“及时回应社会关切，有针对性主动引导市场预期”的新要求。多位专家分析，当前中国经济稳中有进、稳中有变，未来的发展既蕴含着机遇，也面临下行压力。在这种相对复杂的情况下，稳定预期，引导市场主体正确认识中国经济基本面，打消疑虑、提振信心，对经济平稳发展非常重要。

有下行压力，但长远依然向好

稳预期，先要正确把握中国经济运行的趋势。

当前中国经济有一定的下行压力，但仍保持在合理区间。国家统计局新闻发言人毛盛勇介绍，了解宏观经济状况，通常要看经济增长、就业和物价的情况。2018年前三季度GDP同比增长6.7%，经济增长总体平稳。1-11月城镇新增就业人数1293万人，同比增加13万人，就业形势平稳。10月份，居民消费价格同比上涨2.5%；工业生产者出厂价格上涨3.3%，供需基本平衡，物价形势平稳。

不仅经济运行的形态平稳，经济走势也有不少新亮点。最突出的是新动能、新产业、新业态发展势头良好。市场主体大量增加，2018年1-11月份，新登记企业数量日均达到1.81万户。智能家电、新能源汽车等新产业保持较快增长。网上销售额占整个社会消费品零售总额的比重持续提高。同时，产业结构、投资结构不断优化。与上年同期相比，2018年第三产业对经济增长的贡献率提高1.8个百分点。2018年全年，民间投资始终保持在8%以上的较快增长速度。

中国财政科学研究院副院长白景明表示，“当前一些结构性矛盾有待解决，但是从长远来看，中国经济总体形势还是向好的。稳预期，就是要对经济未来发展充满信心，对我们的制度和道路有自信，营造良好的营商环境。”

政策保持稳定性和持续性

中国企业金融研究院院长巩宇航表示，稳预期的重点在于“提振市场信心”，而企业作为市场主体，更是稳预期的重点对象。稳预期的首要一点，是保持政策的稳定性和持续性。

中央经济工作会议明确2019年实行积极的财政政策和稳健的货币政策，这一基调已持续9年，也符合当前市场的期待。

积极的财政政策，强调要加力提效，实施更大规模的减税降费，较大幅度增加地方政府专项债券规模。白景明表示，“回顾2018年，减税规模历年最大，达到了1.3万亿元。”据统计，2018年前三季度，以民营企业为主体的小微企业共享受减税1437亿元，同比增长41.3%。“2019年明确要实施大规模的减税降费，有助于企业轻装上阵，让企业鼓足信心。”白景明说。

稳健的货币政策，明确要松紧适度，保持流动性合理充裕，改善货币政策传导机制，提高直接融资比重，解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题。巩宇航表示，“当前企业融资难融资贵是难点，稳定市场预期，这方面务必取得突破，一是打通小微企业资本市场直接融资渠道，二是针对民营企业资本结构缺陷解决好铺底流动资金缺口问题，三是推动业务创新，为应收账款创造全流通条件，有效化解‘三角债’问题。中央经济工作会议指出了问题，明确了方向，让企业更踏实。”

回应关切，不让杂音扰预期

保持预期稳定，要及时回应社会关切。

2018年中央经济工作会议召开期间，网络上流传着“2019年不减税不降费”的说法。12月21日，金融委办公室在央行官网发布声明，“我们注意到网上关于中央经济工作会议决定不减税不降费等传闻，这与事实相反”。第一时间的明确回应，对稳定市场预期起到了积极作用。

面临复杂多变的经济环境，需让市场主体准确客观理解各项政策的背景、目的、内容、对象，同时要求相关机构客观准确地传达国家政策。2018年末，国家网信办发布《金融信息服务管理规定》，明确金融信息服务提供者不得散布虚假金融信息、歪曲国家财政货币政策、金融管理政策等内容。在业内人士看来，这是防范杂音扰乱市场预期的一个具体举措。

巩宇航表示，稳定市场预期的另一个方面是针对社会普遍关注的热点难点，要明确改革方向，落实承诺，给市场释放积极信号。同时要实话实说，把困难问题如实向社会披露，动员社会共同面对危机，渡过难关。此次中央经济工作会议对资本市场明确要“引导更多中长期资金进入，推动在上交所设立科创板并试点注册制尽快落地”，避免市场猜来猜去；对民营经济在明确要建立公平开放透明的市场规则和法治化营商环境的同时，强调“保护民营企业家人身安全和财产安全”，打消了一些民营企业家的疑虑，给出了“定心丸”。

(责编：袁勃)