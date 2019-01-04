一九五八年九月二十八日，第一辆红旗检阅车被送往北京。

图片来源：一汽红旗官方网站

2018年4月25日，一汽红旗采用全新红旗车标的概念车亮相2018北京车展。

龙 巍摄（人民视觉）

2018年4月25日，一汽工人吴殿维（中）与同事商量汽车检修方案。

新华社记者 张 楠摄

2017年7月14日，第十四届中国（长春）国际汽车博览会开幕。一汽红旗众多车型亮相。

图片来源：一汽红旗官方网站

国庆阅兵、APEC会议、G20杭州峰会……在众多举世瞩目的重大国事中，都少不了红旗轿车的身影。作为诞生于1958年的新中国第一辆高级轿车，红旗轿车不仅浓缩了民族汽车工业艰苦奋斗、创新创业的发展历史，也凝聚了中国人自强不息、独立自主的精神。迄今，“红旗”已走过一个甲子风雨，见证了中国汽车工业从无到有、由弱到强的发展历程。红旗轿车对中国人来说已不仅仅是一个品牌。

如今，中国一汽集团正在进行大刀阔斧的改革，在新时代下，作为国车第一品牌，红旗从未在创新求变的道路上停下脚步。

“敲”开中国汽车之路

有人说，第一辆红旗轿车是硬生生用锤子“敲”出来的。

1958年5月12日，第一汽车制造厂以法国Simca Vedette（西姆卡·维迪娣）轿车作为原型车，制造出中国第一辆轿车，车型编号为CA71，名叫“东风”，这正是红旗轿车的原型车。

CA实际上是China Automobile的缩写，此代号也一直沿用到现在。由于红旗样车的车身由钣金工手工制造，多数钣金零件装车时也只能手工对号入座。这辆用手工敲打出来的小轿车，曾被送到中南海，毛泽东主席试乘后，高兴地说：“好啊，坐上自己制造的小轿车了！”

东风牌小轿车让一汽人找到了自信。随后，一汽提出了“乘东风展红旗，造出高级轿车去见毛主席”的响亮口号，开始了红旗高级轿车的研制。全厂上下总动员，日夜奋战，终于在l958年8月1日，造出了第一辆红旗牌高级轿车，创造了中国汽车工业的奇迹。

此后数月，一汽设计师又对红旗轿车样车进行了5次试制改进，定型样车最终被正式编号为CA72。据一汽老职工回忆：“奋战33个昼夜，从一张白纸开始设计图纸，以油泥模型来取样板，手工制造车身钣金覆盖件，百里挑一地试制零部件，凝聚着所有中国人感情的第一辆红旗轿车样车终于完成。”

CA72的问世，极大地增强了中国人的民族自尊心和自豪感。1959年，国庆十周年前夕，首批红旗CA72型轿车送抵北京参加国庆典礼；1964年，红旗CA72型轿车成为国务院指定国庆用车和国宾车。

随着红旗车各项技术的日臻完善，红旗不仅仅成为国之“礼器”，更在国际上彰显荣耀。1960年，红旗车参加德国莱比锡国际博览会，意大利汽车权威人士评价说：“红旗轿车是中国的劳斯莱斯。”“红旗”轿车被编入《世界汽车年鉴》，列入世界名车品牌，活跃于国际舞台。

在今天一汽红旗文化展馆，仍然展示着一排钣金工具。正是凭借这样的工具，一汽老一代钣金工“敲”开了中国汽车之路。

一路走来 几经沉浮

2018年12月14日，“红旗”公布了最新销售数据：2018年累计销量已突破3万辆，提前完成全年销量目标。根据此前的媒体报道，这一数字比去年相比增长了10倍。红旗车大有崛起之势。

过去十几年间，正值中国汽车工业大发展时期，红旗车市场表现却持续低迷。当国内车企与国外汽车巨头的生产营销合作步伐明显加快、各类中高档轿车销售火爆之时，不少人发出“红旗还能扛多久”的感叹，担忧红旗车的命运。

细细数来，在自主品牌的发展上，红旗历经坎坷：1984年，被迫停产；1993年，依托奥迪100底盘、车身和克莱斯勒发动机技术，一汽人打造出了“小红旗”（CA7220），受到市场热烈追捧，但发动机技术问题伤了消费者的心；1998年，经过28项技术改进的4GE发动机装配红旗“98新星”，并请德国保时捷公司进行了调教，红旗车技术日渐成熟；2000年，一汽投资6亿元，自主开发的红旗世纪星轿车问世，但随后众多合资品牌中高档轿车的推出，打压了世纪星的市场空间和价格区间；2008年，一汽启动“红旗复兴”项目，从集团抽调骨干力量组成1600多人的团队，累计投入研发费用52亿元，自主研发了L、H两大系列红旗整车产品，然而，巨额的研发、营销投入与销量不成比例，也让一汽背负诸多指责。

油耗太高、质量差，制造成本高、不赚钱，让“红旗”面临市场窘境。因为没有独立自主的研发体系作支撑，曾经的红旗车不仅质量得不到保证，更没有连续开发下一款车型的能力。此时的红旗车，在市场经济大潮和跨国公司强势品牌的冲击下艰难挺进。

时至今日，红旗H7、H5、L5都相继推出，作为中国汽车的第一品牌，红旗由积极进取逐渐走向衰落，今又东山再起。如今，中国汽车工业从一无所有到现在占据全球汽车销量的25%，中国汽车品牌也占据了中国乘用车将近一半的销量。但也必须清楚地看到，与发达国家相比，中国汽车工业在核心技术、专业人才、引进外资的使用质量以及关键零部件基础实力等方面尚有不小的差距，中国品牌汽车仍须进一步发力。

打造中国汽车高端品牌

有人把红旗称作中国汽车工业中历经沧桑的“老人”。自1958年红旗品牌创立以来，红旗轿车长期被用作中国重大庆典活动的检阅车，是中国民族汽车品牌中的高端品牌代表之一，但在汽车消费市场表现不佳。

如何加快红旗复兴进程？唯有两个字：改革。

2017年9月18日，中国一汽企业改革正式开启，红旗由总部直接运营。同时，中国一汽整合全球优势资源，在前瞻共性技术创新、汽车全价值链运营、联合出海“走出去”、新商业模式等四大领域建立全球战略布局。这一切，无疑是红旗新战略的前奏。

据“红旗”相关负责人介绍，中国一汽集团在品牌梳理、机构重组、人事改革等领域进行大刀阔斧的改革。中国一汽举全集团之力，为了“红旗”振兴，鼓足了干劲。据这位负责人称，此次改革的深度和广度在行业内、甚至在全国范围内，都是非常罕见的。经过近一年的改革，“红旗”无论从品牌、产品、技术、渠道等，都取得了喜人的进展。

2018年，在全新品牌战略的指引下，“红旗”努力通过多元化产品闯市场：陆续发布高端定制车型红旗L5、首款纯电动SUV车型红旗E-HS3、首款C级高档SUV红旗HS7，以及中国第一款具备量产能力的L4级自动驾驶乘用车红旗“E·界”等产品。品牌塑造方面，红旗在传承和加强检阅车、定制车的豪华格调外，开始注重更具时尚的年轻化要素。2018年9月，原劳斯莱斯设计总监贾尔斯·泰勒正式加盟中国一汽，出任全球设计副总裁兼首席创意官，负责红旗品牌及中国一汽旗下品牌的造型创意和设计体验工作。

红旗品牌已经搭建了“三国五地”的研发格局，在美国硅谷、德国慕尼黑等建立了研发中心。把脉世界前瞻技术和趋势，为红旗发展提供强力支持。

在中国第一汽车集团有限公司董事长徐留平看来，新经济、新消费、新技术、新开放的大背景下，中国汽车产业迎来了“新时代”。“红旗”也为自己定下了发展目标：到2020年或更早的时间实现10万辆规模，争取到2023年实现35万辆、2025年50万辆规模。未来，“红旗”将加大走出去的力度，立志成为“中国第一，世界著名”的红旗汽车。“今天的红旗，是新时代的红旗，是不一样的红旗。”徐留平这样说。

红旗品牌大事记

● 1958年，一汽制造出中国第一辆“东风”牌小轿车

● l958年8月1日，一汽制造出第一辆红旗牌高级轿车

● 1965年9月，红旗CA770型三排座高级轿车试制成功并投产。

● 20世纪末，逐渐走上与国际汽车企业开放式合作的发展模式，相继开发出红旗品牌的衍生产品

● 2012年7月15日，红旗H7正式下线

● 2013年4月末，法国总统奥朗德访华，红旗L5作为国宾用车，开始服务于到访的各国元首政要

● 2015年9月3日，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会在北京天安门广场隆重举行。红旗检阅车、L5和H7近140多辆车承担本次阅兵的检阅及外宾接待任务

● 2018年1月8日，红旗品牌发布全新战略

● 2018年4月25日，全新高端B级车标杆红旗H5以14.98万-19.58万的价格上市，标志着红旗品牌向更加动感和年轻化的方向迈进

(责编：袁勃)