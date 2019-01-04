期待中国汽车的明天（品牌论）

作为第二次工业革命最伟大的成果之一，汽车始终是衡量一个国家工业实力的重要指标。世界上的工业强国，从美国、日本、德国，到法国、瑞典、中国、韩国、英国，乃至于印度、俄罗斯，无不重视汽车工业；世界前十经济大国，也和世界前十汽车生产大国高度重合。

对于中国来说，神州大地上出现第一辆汽车，是在《辛丑条约》签订的1901年，作为进贡给慈禧太后的“洋玩具”。然而，工业的发展常常与国家的命运紧密联系在一起。尽管在列强的冲击下，中国人民先后见过了形形色色的工业舶来品，但直到1949年实现国家独立与民族解放之前，中国都没有真正造出过一辆汽车，有的只是在其广阔国土上举办“万国汽车博览会”的辛酸回忆。

新中国成立后，中国人民享受现代工业文明成果、实现现代化的梦想，开始发力。1956年，“解放”牌卡车在长春一汽顺利下线，结束了中国不能生产汽车的历史。1958年5月，“东风”牌轿车问世，中国人从此有了自己的轿车。仅仅3个月后，“红旗”高级国宾车也诞生了。

然而，中国“汽车人”高度的建设热情，却极大地受困于落后的技术工艺。中国第一批小汽车的车盖、车门、轮毂，往往是汇聚全国最顶尖的钣金师傅，用榔头叮叮当当敲出来的。但汽车是资金密集、技术复杂的产品，缺少必要的技术升级，光靠榔头敲是造不出好车的。

时间也证明了这一点。就在1958年的国际博览会上，“解放”的性能水平还明显领先于日本的“丰田”卡车。而20年后的1979年，丰田公司的技术人员却被请来为一汽的技术改造作咨询。望着“三十年一贯制”的“解放”卡车，他们如同在观看一件古董。

必须打开国门，引进技术与资金，这成了中国汽车工业在20世纪70年代末最急迫的要求，也是那个时代人们心中共同的呼声。当改革开放的春风吹遍神州大地，新中国培育出的高素质劳动人口、建立起的完整工业体系，迅速转换为巨大的产能，中国汽车工业也开始了自己风驰电掣般的高速发展。

整个20世纪80和90年代，依靠“三大三小”的合资项目（三大：一汽、二汽、上汽；三小：北京吉普、天津夏利、广州标致），中国从德国、日本、法国、美国引进生产线，圆了中国人民的轿车梦。改革开放前，小汽车对于中国人是非常罕见的事物，而2009年后，中国已连续九年成为世界上最大的汽车制造国。

前进的道路从来不是一帆风顺的，中国汽车工业的探索也走过不少弯路。进入21世纪，很快人们就发现，合资模式尽管来钱快，却迟滞了自主研发的脚步。由于靠导入国外现成技术就能赚取暴利，中国合资车厂往往没有太多动力去搞自主研发。彼时中国企业用于消化技术的费用，只相当于技术引进费用的10%，而同期日韩两国的这一比例，却达到了700%。当时，大街上跑的轿车95％是外国品牌，当国外汽车产品纷纷更新换代时，中国人开得却仍是桑塔纳、捷达和富康这“老三样”。

市场换不来核心技术，有钱也买不来核心技术，必须自主创新、自立自强，这成为中国汽车工业的新认识和新使命。在加入世贸组织的带动下，中国自主汽车品牌开始生根发芽，开枝散叶。不仅一汽、上汽、广汽等国有大厂纷纷开发自主品牌，奇瑞、吉利、比亚迪、长城等民营企业也开始进入汽车制造领域，并加快走出去的步伐。2010年吉利全资收购沃尔沃轿车公司股权及其相关知识产权，2018年又收购戴姆勒9.69%股权，成为其第一大股东。比亚迪的电动巴士亦牢牢占据着多个发达国家的市场。时至今日，中国自主品牌乘用车的市场份额已达到40%以上。

更重要的是，如今全球汽车工业正酝酿着一场巨变。汽车将与互联网、人工智能等技术深度融合，智能电动汽车将毫无疑问成为未来汽车工业发展的方向。面对正在发生的赛道偏移，中国汽车工业也在拼命地抓住机遇，缩小与传统汽车强国的差距。蔚来、威马、小鹏等一批互联网造车新势力正在蓬勃发展，努力改写世界汽车产业格局。

某种意义上说，中国汽车工业的演变，就是中国改革开放40年的缩影。其中既有伟大的转折，也有艰难的探索，更有孕育着的新变。凡是过往，皆为序章。只要不断总结经验，鉴往知来，中国汽车工业的明天一定可以更好。

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