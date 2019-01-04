本报成都1月3日电 （张文、王安现）家住四川省南江县元潭镇楠木村二社的丁小慧，是一名“90后”创业者。她放弃城市工作回乡创业，创办了玫瑰种植专业合作社。在她的示范带动以及当地政府支持下，字库村、楠木村、三峰观村等8个村连片建起了千亩玫瑰、千亩芍药共生产业园，受益农户2188户，人口8807人，其中建档立卡贫困户335户1295人。

近年来，南江县着力发展绿色经济，带动群众增收致富、脱贫奔小康，树立“向荒山要钱，把荒土变成金”的思维理念，将荒田废土变成有用资源，为乡村振兴打下坚实基础。在元潭镇，以“土地托管共生模式”组建“公司+村集体经济组织+农户（建档立卡贫困户）”的新型经济联合体，规划种植食用玫瑰5000亩，鲜切玫瑰20个品种80亩，建设食用玫瑰加工厂、打造康家岭核心示范观光园。在玫瑰、芍药共生模式基础上，实施“一村一特”“一村一品”，努力实现“花开这座城、归来更好家”的目标。

《 人民日报 》（ 2019年01月04日 06 版）

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