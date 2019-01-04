本报成都1月3日电 （张文、王安现）家住四川省南江县元潭镇楠木村二社的丁小慧，是一名“90后”创业者。她放弃城市工作回乡创业，创办了玫瑰种植专业合作社。在她的示范带动以及当地政府支持下，字库村、楠木村、三峰观村等8个村连片建起了千亩玫瑰、千亩芍药共生产业园，受益农户2188户，人口8807人，其中建档立卡贫困户335户1295人。
近年来，南江县着力发展绿色经济，带动群众增收致富、脱贫奔小康，树立“向荒山要钱，把荒土变成金”的思维理念，将荒田废土变成有用资源，为乡村振兴打下坚实基础。在元潭镇，以“土地托管共生模式”组建“公司+村集体经济组织+农户（建档立卡贫困户）”的新型经济联合体，规划种植食用玫瑰5000亩，鲜切玫瑰20个品种80亩，建设食用玫瑰加工厂、打造康家岭核心示范观光园。在玫瑰、芍药共生模式基础上，实施“一村一特”“一村一品”，努力实现“花开这座城、归来更好家”的目标。
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】