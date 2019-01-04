G60科创走廊一体化样板间（纵深·聚焦长三角一体化③）

G60科创走廊交通枢纽。

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沪昆高速公路在公路网编号为G60，始于上海松江区，途经浙江，止于云南昆明。自2005年左右嘉兴提出G60科创走廊概念后，沿线多地在科创领域迎来了喜人变化。2018年6月，来自苏浙皖的8个城市齐聚上海松江区，签署了共建共享G60科创走廊战略合作协议。

这一创新高地经历了怎样的形成过程？采用何种方式推动互联互通？将如何蹚出未来发展的新路？一切的未知和设想，都在这块充满活力、勇于创新的土地上徐徐铺开。

“上午在上海看项目，下午到安徽见客户，未来这些地区政策一体，就是对企业最大的利好！”上海伯尔水务工程有限公司总经理丁伯华告诉记者，这两年，他沿着G60科创走廊，将业务拓展到了杭州、苏州和合肥。

沪昆高速公路在公路网编号为G60，始于上海松江区，途经浙江，止于云南昆明。如今，围绕在这条公路长三角段，涵盖了上海市松江区，浙江省嘉兴市、杭州市、金华市、湖州市，江苏省苏州市，安徽省宣城市、芜湖市、合肥市的这块区域，正以聚集规划对接、战略协同、专题合作、市场统一、机制完善“五个着力点”，成为长三角高质量一体化发展的重要引擎。

交通要道变身创新高地

依托交通要道形成的科创高地，在全球范围内并不鲜见。美国硅谷、波士顿、日本筑波等全球科创高地的创新、智力和产业要素，均沿高速公路等交通走廊分布。而地处G60长三角段的城市在考虑未来发展定位时，不约而同地发现了自己的区位优势。

2005年左右，嘉兴最早提出了G60科创走廊概念，希望对接上海。“2015年，上海提出建设全球科创中心战略，嘉兴城市两端就是上海松江和杭州下沙两个大学城，四大机场在一个半小时区域内。环境好，交通好，商务成本又低，落户科创企业，引进高端人才，我们有优势！”嘉兴市科技局副局长夏学强说。

2016年初，松江启动G60上海松江科创走廊建设，这是初始的1.0版。2017年7月12日，松江与杭州、嘉兴签订《沪嘉杭G60科创走廊建设战略合作协议》，提出对接常态化合作机制，标志着2.0时代的正式开启。2018年6月1日，松江、嘉兴、杭州、金华、湖州、苏州、宣城、芜湖和合肥共同签署了共建共享G60科创走廊战略合作协议，G60科创走廊从高速公路时代的2.0版，走向高铁时代的3.0版。

从嘉兴提出概念，到松江牵头一呼；从G60沿线城市参与，到纳入未来的沪苏湖高铁沿线城市，G60联盟迅速扩充。如今，浙江的绍兴市、衢州市，安徽的马鞍山市、滁州市，都有加盟意愿，越来越多的城市正对这个区域投来热切目光，G60科创走廊，逐渐成为长三角一体化的“样板间”。

在G60科创走廊联席会议办公室常务副主任陆峰看来，2018年6月1日签订战略合作协议，7月9日G60科创走廊联席会议办公室就在松江挂牌运行，如此高的效率充分体现了九城市（区）对G60发展前景的一致认可。

如今，联席办工作人员由九城市（区）共派的优秀干部组成。28人中，松江派出12人，其他八城市各派2人，为九城市（区）协同发展规划布局，协调推进合作。

G60联席办另一份统计数据足见热度：从2018年7月挂牌到11月底，已经迎来114批次的来访。九城市（区）相关领导带队考察交流、对接工作、参加专题会议50批次560人次。

“G60科创走廊的目标，是在长三角形成一个具有全球影响力的科创高地、产业高地。我们的目标是成为硅谷那样的创新带，让科创驱动中国制造变为中国创造。”陆峰说。

开放心态整合区域资源

莘砖公路518号是一幢大楼，楼顶竖着 G60科创走廊的大牌子，G60联席办就设在502室。在这间开放的大办公室里，每一项工作都是突破和创新，没有先例可循。

年轻的科创组组员朱韬来自嘉兴市科技局，2018年7月调到G60联席办工作。刚到这里，朱韬就感受到了压力和紧迫。根据工作规划，科创组共有7项任务分派给6位组员，他负责大型科研仪器开放分享和创新券发放。

2015年，嘉兴就开始推行创新券，企业可以申请到科研院所和高校使用高端科研设备，再以券换钱。目前，九城市（区）除了宣城、芜湖，其他的都已经出台创新券政策。2017年7月，嘉兴宣布创新券能在上海使用，到当年年底，在上海使用总额达到50多万元。

到岗后，朱韬马上在组里提出，嘉兴的这个举措，能否在G60科创走廊范围内推广通用？这个想法获得大家一致赞赏。

2018年11月，科创组出台方案，但有些城市还在疑虑：这意味着城市财政资金用到外地了，行不行？

“从嘉兴的实践看，本地的科创力量往往满足不了企业的需求，这个时候如果将整个长三角的科研力量盘活，对企业的创新有极大帮助。在这个过程中，创新券的推广应用也会对企业起到巨大的支持作用。我努力的方向，就是让这个政策落地。”朱韬说。

“单个城市的科研资源有限，要想推动创新，必须持开放心态。”在夏学强看来，上海、杭州、苏州、合肥等地，都有知名高校和大型科研院所，分布其中的国家重点实验室、大科学装置是每个城市创新驱动的引擎。“沿G60科创走廊整合九城市（区）科研创新资源，使这些资源流动起来，创造的效益将难以想象。”

以大型科学仪器开放共享平台建设为例，目前科创组已经梳理出详细的九城市（区）大型科学仪器等科技创新资源，起草了G60科创走廊在大型科学仪器共享、科技创新资源共享、交互投资数据共享等方面的文件。“这个平台的建设对企业来说是个巨大利好，我们非常期待能早日落地。”夏学强说。

联席办成立以来，亮点频现。

2018年9月1日，九城市（区）共同发布G60科创走廊推进工业互联网协同发展实施方案，工业互联网平台及专业服务商将与G60科创走廊内的制造业企业进行对接，并跨区域共享各地政策；

2018年进博会期间，G60科创走廊九城市（区）出台“扩大开放30条”，实施外商投资企业市场准入九城市（区）“一网通办”、在G60科创走廊全面执行新版外商投资准入负面清单等政策；

2018年11月12日，G60科创走廊第一个产业联盟——新材料产业技术创新联盟在金华成立，并同步发布九城市（区）科学仪器开放共享试点方案；

……

如今，联席办的每个组都肩负着体制机制的探索，目的是发挥产业、人才、资源等各方面的先发优势和聚合效应，力促重大投资项目在G60科创走廊沿线协同布局。

为一体化任务先行先试

眼下各个城市都在竞争发展，该怎么协调九城市（区）需求？没有先例，没有可复制、可借鉴的工作经验，G60科创走廊“多城协同发展”模式，必须依靠自己蹚出一条新路。

“过去企业转移多是自主行为，信息不对称普遍存在。现在由联席办协调推动，政府搭建平台，让企业到更合适的地方扩大再生产，并享受到当地政府更好的服务。”陆峰说，“所有的规划都围绕先进产业集群一体化发展来做。”

据介绍，九城市（区）将协同完成《G60科创走廊建设高质量一体化发展的现代产业体系行动纲要》编制，探索建设G60科创走廊高质量发展绿色指标体系，研究组建G60科创走廊发展引导基金。此外，九城市（区）还将在集成电路、新材料、新能源、机器人、生物医药等领域建立起7个产业联盟，起到引领示范和优势共享的作用。

为了更快打破藩篱，加速信息和资源流通，联席办还在挑战一项艰巨任务——加速推动九城市（区）企业的“一网通办”。

“这是我们在总结上海‘一网通办’、浙江‘最多跑一次’、江苏‘不见面审批’等改革经验基础上提出的。实现九城市（区）间证照‘一网受理、九城通办’，比如一家合肥企业要在上海办一家分公司，企业只需在合肥本地递交申请，网上办理，就能在本地领到证照。”曾经是合肥市口岸办专职副主任的联席办商务组组长吴雅静介绍说，“G60科创走廊要实现九城市（区）之间市场准入的互联互通互认，让企业足不出市就能在异地办成营业执照。”

在吴雅静看来，九城市（区）之间的打通，首先应该体现在市场准入的通办通用。如今，G60科创走廊通过加强政务信息和数据的互联互通，以跨城市证照审批办理为重点，面向九城市（区）企业建立长三角“一网通办”试点机制，在九城市（区）建立G60科创走廊综合服务通办窗口，提供区域性一体化受理、收件、查询、发证等服务。

无论是搭建工业互联网平台还是推动“一网通办”，G60科创走廊的远大目标，是通过对沿线九城市（区）的整合、打通，完成长三角一体化重大任务的先行先试。

长三角一体化，涉及上海、江苏、浙江、安徽，要让这三省一市的企业在长三角办事像在一个省份一样，可不是件容易的事情。“行政区划的限制无处不在，然而现在我们要做的事情就是用办法与智慧去克服困难、解决问题。”陆峰说。

一体化未来，指向的是长三角的战略与使命。2018年9月，工信部赛迪研究院发布“中国先进制造业发展指数”，面世不久的G60科创走廊综合排名位列先进制造业十大代表性集群第一。

制图：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2019年01月04日 12 版）

(责编：袁勃)