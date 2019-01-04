不断增强创新引领优势（感言·岁末年初看经济②）

提高对基础研究的支持力度，构建创新要素自由流动、公平竞争的市场环境，为形成创新引领新优势奠定坚实的科学基础
抓创新就是抓发展、谋创新就是谋未来。进入新时代，实现高质量发展对创新引领提出了更高要求。2018年，中国创新驱动转型升级的步伐明显加快。
基础研究是突破发展瓶颈、实现引领性发展的内在要求，是赢得全球竞争战略主动的基石。近年来，基础研究投入规模及强度屡创历史新高，我们完全有条件实现更大作为，为形成创新引领新优势奠定坚实的科学基础。
近年来，各省份不断提高对基础研究“补短板、挖潜力、增优势”的认知程度，加大基础研究和应用基础研究支持力度，增强中心城市创新辐射带动力，形成一批科学中心和创新高地。例如，北京、上海、粤港澳大湾区三大科创中心和怀柔、合肥、张江三大综合性科学中心建设发挥了积极的示范作用，带动各地更加重视基础研究。
基础研究的公共品属性决定了政府应承担主要投资职能。同时，应引导激励多元主体加大基础研究投入，构建创新要素自由流动、公平竞争的市场环境，还应落实研发费用加计扣除等财税激励政策，普惠支持中小微企业参与创新。另外，还可以探索军民融合分阶段持续支持高风险研究；探索中央、地方和企业共同出资、共同组织区域重大基础研究任务；鼓励发达地区和特色区域建设小而精的新型大学、研究机构和平台基地，广泛吸引集聚全球科学英才，形成开放包容的创新生态。
此外，企业基础研究投入水平的不断提高对于增强创新引领能力至关重要。据普华永道《2018年全球创新1000强》上市公司报告，中国175家企业上榜，研发支出增长34.4%，增幅领跑全球。
企业和社会力量加强基础研究投入，将实质性地改变我国基础研究投入结构，强化创新规模效应、衍生效应和涌现机制，使我国的创新引领能力与发展目标相匹配。
（作者为中科院科技战略咨询研究院研究员）
（本报记者蒋建科采访整理）
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】