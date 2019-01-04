不断增强创新引领优势（感言·岁末年初看经济②）

提高对基础研究的支持力度，构建创新要素自由流动、公平竞争的市场环境，为形成创新引领新优势奠定坚实的科学基础

抓创新就是抓发展、谋创新就是谋未来。进入新时代，实现高质量发展对创新引领提出了更高要求。2018年，中国创新驱动转型升级的步伐明显加快。

基础研究是突破发展瓶颈、实现引领性发展的内在要求，是赢得全球竞争战略主动的基石。近年来，基础研究投入规模及强度屡创历史新高，我们完全有条件实现更大作为，为形成创新引领新优势奠定坚实的科学基础。

近年来，各省份不断提高对基础研究“补短板、挖潜力、增优势”的认知程度，加大基础研究和应用基础研究支持力度，增强中心城市创新辐射带动力，形成一批科学中心和创新高地。例如，北京、上海、粤港澳大湾区三大科创中心和怀柔、合肥、张江三大综合性科学中心建设发挥了积极的示范作用，带动各地更加重视基础研究。

基础研究的公共品属性决定了政府应承担主要投资职能。同时，应引导激励多元主体加大基础研究投入，构建创新要素自由流动、公平竞争的市场环境，还应落实研发费用加计扣除等财税激励政策，普惠支持中小微企业参与创新。另外，还可以探索军民融合分阶段持续支持高风险研究；探索中央、地方和企业共同出资、共同组织区域重大基础研究任务；鼓励发达地区和特色区域建设小而精的新型大学、研究机构和平台基地，广泛吸引集聚全球科学英才，形成开放包容的创新生态。

此外，企业基础研究投入水平的不断提高对于增强创新引领能力至关重要。据普华永道《2018年全球创新1000强》上市公司报告，中国175家企业上榜，研发支出增长34.4%，增幅领跑全球。

企业和社会力量加强基础研究投入，将实质性地改变我国基础研究投入结构，强化创新规模效应、衍生效应和涌现机制，使我国的创新引领能力与发展目标相匹配。

（作者为中科院科技战略咨询研究院研究员）

（本报记者蒋建科采访整理）

《 人民日报 》（ 2019年01月04日 12 版）

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