商事登记“全岛通办”

打破传统分级属地登记模式制约，海南自贸试验区将全岛作为一个整体，对商事登记业务进行统一办理

本报海口1月3日电 （记者闫旭）海南省第六届人民代表大会常务委员会第八次会议日前审议通过《中国（海南）自由贸易试验区商事登记管理条例》，条例规定海南省市场监督管理部门是商事主体的登记机关，进行统一登记，打破了传统分级属地登记模式的制约。今后，海南全岛将作为一个城市整体，在全岛范围内随机选派负责商事登记的工作人员（注册官），对全岛的商事登记业务进行统一办理，以达到商事登记最大便利化。

根据条例，申请人通过电子化登记平台自主申报，登记平台自动审核商事登记申请信息。对需要注册官审核、核验的特别情况，登记机关全岛范围内随机选派注册官依法审核。“全岛通办”实现了登记注册“办事不求人”和“一次都不用跑”。

金融开放门户

广西建设面向东盟的金融开放门户进入实施阶段，以推动人民币面向东盟跨区域使用为重点，深化金融体制机制改革

本报南宁1月3日电 （记者庞革平）记者从广西壮族自治区政府获悉：经国务院同意，中国人民银行、发展改革委、教育部、科技部、财政部等部委近日发布《关于印发〈广西壮族自治区建设面向东盟的金融开放门户总体方案〉的通知》，这标志着广西建设面向东盟的金融开放门户进入实施阶段。

《总体方案》要求，要紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，以推动人民币面向东盟跨区域使用为重点，深化金融体制机制改革，充分发挥广西与东盟地缘相近、血缘相亲、人文相通、商缘相连、利益相融的优势，加强与东盟的金融合作，服务国际陆海贸易新通道建设，为我国全面深化金融改革开放探索可复制可推广的经验。

《 人民日报 》（ 2019年01月04日 12 版）

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