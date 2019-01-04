505亿件 25.8%

2018年，快递业务量完成505亿件，同比增长25.8%，约为2012年的9倍

本报北京1月3日电 （记者李心萍）记者从2019年全国邮政管理工作会上获悉：2018年全年，预计完成邮政业业务总量12300亿元，同比增长26%；业务收入7870亿元（不含邮政储蓄银行直接营业收入），同比增长18.81%。其中，快递业务量完成505亿件，同比增长25.8%，约为2012年的9倍；业务收入完成6010亿元，同比增长21.2%。

2018年，邮政业新增社会就业20万人以上，支撑网上零售额6.9万亿元，支撑跨境电子商务贸易超过3500亿元；全年农村地区累计收投快件120亿件，支撑工业品下乡和农产品进城超7000亿元；服务先进制造业重点项目318个，直接服务制造业年产值达到2172亿元。

在末端网点方面，2018年全国乡镇快递网点覆盖率达到92.4%。通过深入实施“快递入区”工程，城市自营网点标准化率提高10个百分点，主要企业投入运营智能快件箱27.2万组，箱递率达到8.6%；全国高校快递规范收投率达到96.2%；城市公共快递服务站和农村公共取送点分别达到7.1万个和6.7万个。

在运输能力方面，2018年，邮政业自主快递航空运能进一步提升，国内快递专用货机达113架。铁邮合作深入推进，开通高铁快递线路431条。全国建成快递物流园区323个，2000余家企业入园运营。

在科技创新方面，2018年快递企业共建成自动化分拨中心232个，主要企业骨干分拨中心基本实现自动化分拣。大包裹、云仓、快运、即时递送等新服务进一步拓展，快递冷链网络覆盖139个城市。

在服务质量方面，2018年邮政普遍服务和快递服务满意度稳中有升，消费者申诉处理满意率达到98.5%。

5天

上海市注销企业“一窗通”网上平台正式上线，申请人能够通过一网办理全面掌控全流程，注销企业最快只需要5天

本报上海1月3日电 （记者励漪）上海市注销企业“一窗通”网上平台今天正式上线。该平台将注销涉及的主要职能部门业务进行整合，让申请人能够通过一网办理全面掌控全流程，注销企业最快只需要5天，省时省力。

企业注销涉及市场监管、税负、人社、商务、海关、人民银行、外管以及人民法院等多个职能部门，原先办理流程复杂，提交材料繁多，等待时间很长。注销企业“一窗通”网上平台开通后，可实现主要职能部门数据共享、同步推送、并联办理，并优化办结机制，压缩办理时间。

据介绍，该平台主要有实现企业注销流程再造、实现企业注销便捷高效和实现企业注销智能增效等特点。

《 人民日报 》（ 2019年01月04日 12 版）

(责编：袁勃)