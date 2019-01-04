苹果多年来首次降低营收预期 大中华区“背锅”

新京报讯 （记者马婧 梁辰）库克用一封致投资者的信开启了苹果公司的2019年。这封信中，其正式调低2019年第一财季的营收，从之前预期的890亿-930亿美元，降低到了840亿美元。受此影响，苹果盘后交易一度大跌约8%。
或受此影响，苹果的供应商也出现股价波动，LG Innotek、SK海力士、三星SDI、三星电机分别低开3.6%、3.6%、1.9%、2.3%。苹果概念股开盘后集体下跌，截至记者发稿前，瑞声科技跌5.3%，舜宇光学跌4.25%。
iPhone营收低于预期，上一季度iPhone营收还同比增29%
在去年2月发布的2018财年第一财季财报中，苹果的营收达到了883亿美元，其现在给出的2019财年第一财季840亿美元的营收预期，已同比下滑4.87%。
事实上，早在去年底，苹果公司就已宣布从下季度起将停止报告iPhone等设备的具体销量。
库克在信中写道，虽然预期在某些关键新兴市场会面临一些挑战，但并未预见到经济衰退的程度，尤其是在大中华地区。
iPhone一直是苹果公司的主要收入来源，因此iPhone业务的表现也至关重要，去年三季度iPhone业务的营收占比达59.2%。库克在信中写道，iPhone更新换代次数低于预期。iPhone营收低于预期（主要是大中华区的营收低于预期）导致苹果本季度的营收低于原先的指导，并很大程度上使得苹果的全年营收同比下降。
此前，已经出现iPhone营收不及预期的信号，销量不及预期。2018财年第四季度的财务业绩显示，iPhone销售量为4688.9万部，与2017年同期的4667.7万部相比微增长，未能达到预期的4700万。不过，当季iPhone营收未出现下滑，还实现了同比增长29%。
信中提到，在一些发达市场上，iPhone的更新换代也不及苹果的预期那般强劲。最新财报显示，苹果2018年第三季度全部收入的61%来自国际市场。在所有地区中，增长最强劲的是日本，同比增长34%，其余地区也都有两位数的增长。大中华区营收为114.11亿美元，比去年同期的98.01亿美元增长16%。
全球市场调研机构Counterpoint发布的2018年第三季度智能手机的统计报告显示，其中全球智能手机出货量下降3%，总量是3.868亿部。苹果位列第三，市场份额为12%，较2017年同期市场份额没有实现增长。
“价格升到8000元以上，更加小众”
Canalys分析师贾沫告诉记者，苹果在中国市场依然表现强劲，2018年第三季度数据显示苹果虽然销量下滑，但是销售额整体仍高于华为等中国手机厂商，因而从另一个角度来看，水涨船高的价格保证了苹果利润并没有受到影响。
对苹果而言，2015年前后，其高端机的售价仍然在大众市场范围内，但从2018年开始，价格升到8000元以上时，就变得更加小众，虽然用户忠诚度仍在，但增量空间很窄；对于中低端市场，苹果却面临中国厂商强有力的竞争，后者除了价格，还需有竞争力的配置。
对苹果而言，贾沫表示，相比乔布斯时代，的确在硬件创新最终所采纳的方案上更加保守，但并不能说苹果停止创新。比如苹果推出Face ID功能，半年甚至一年后才有其它厂商能够推出精度相当的解决方案，从而得以被更多手机厂商也陆续跟进。“苹果仍在引领创新，只是其创新更加考虑市场的反馈，而不再像以前一样去主导用户的偏好”。
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