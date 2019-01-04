禁止有害APP进入中小学校园

本报北京1月3日电 （记者张烁）近期，一些含有色情暴力、网络游戏、商业广告及违背教育教学规律等内容的APP进入部分中小学校园，影响学生身心健康和正常学习，引发社会各界高度关注。教育部办公厅近日印发《关于严禁有害APP进入中小学校园的通知》（以下简称《通知》），要求各地采取有效措施，坚决防止有害APP进入中小学校园。

《通知》强调，要开展全面排查，凡发现包含色情暴力、网络游戏、商业广告等内容及链接，或利用搞题海、公布成绩排名等应试教育手段增加学生课业负担的APP，要立即停止使用。

《通知》要求，各地要按照“凡进必审”“谁选用谁负责”“谁主管谁负责”的原则建立“双审查”责任制，学校首先要把好选用关，并报上级教育主管部门备案审查同意。各级教育行政部门要会同有关部门进一步完善学习类APP内容要求、审查标准和监管办法等，逐步建立学习类APP使用管理的长效机制，推进“互联网+教育”，发挥好现代信息技术促进基础教育教学改革的有益作用。

《 人民日报 》（ 2019年01月04日 06 版）

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