禁止有害APP进入中小学校园

本报北京1月3日电 （记者张烁）近期，一些含有色情暴力、网络游戏、商业广告及违背教育教学规律等内容的APP进入部分中小学校园，影响学生身心健康和正常学习，引发社会各界高度关注。教育部办公厅近日印发《关于严禁有害APP进入中小学校园的通知》（以下简称《通知》），要求各地采取有效措施，坚决防止有害APP进入中小学校园。
《通知》强调，要开展全面排查，凡发现包含色情暴力、网络游戏、商业广告等内容及链接，或利用搞题海、公布成绩排名等应试教育手段增加学生课业负担的APP，要立即停止使用。
《通知》要求，各地要按照“凡进必审”“谁选用谁负责”“谁主管谁负责”的原则建立“双审查”责任制，学校首先要把好选用关，并报上级教育主管部门备案审查同意。各级教育行政部门要会同有关部门进一步完善学习类APP内容要求、审查标准和监管办法等，逐步建立学习类APP使用管理的长效机制，推进“互联网+教育”，发挥好现代信息技术促进基础教育教学改革的有益作用。
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】