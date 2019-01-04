网络生态治理专项行动启动

本报北京1月3日电 （记者倪弋）近日，针对网络生态问题频发、各类有害信息屡禁不止等突出问题，为积极回应民众关切，国家网信办启动网络生态治理专项行动。

据悉，此次专项行动于2019年1月正式启动，将持续开展6个月，分为启动部署、全面整治、督导检查、总结评估4个阶段，对各类网站、移动客户端、论坛贴吧、即时通信工具、直播平台等重点环节中的淫秽色情、低俗庸俗、暴力血腥、恐怖惊悚、赌博诈骗、网络谣言、封建迷信、谩骂恶搞、威胁恐吓、标题党、仇恨煽动、传播不良生活方式和不良流行文化等12类负面有害信息进行整治，集中解决网络生态重点环节突出问题，充分运用现有行政执法手段，严厉查处关闭一批违法违规网站和账号，有效遏制有害信息反弹、反复势头，促进网络生态空间更加清朗。

国家网信办有关负责人强调，此次专项行动要严格按照“谁主管谁负责，谁主办谁负责”原则，狠抓责任落实，各地网信部门要切实履行属地管理责任，各网站平台要坚决落实企业主体责任，全力推动网络生态专项治理工作取得实效。对纵容违法违规行为、社会影响恶劣的相关责任人，绝不姑息纵容，将依法依规予以严肃处理。

《 人民日报 》（ 2019年01月04日 07 版）

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