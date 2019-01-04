用“冷资源”焐热冬季游

承德是首都的“北大门”，是世界文化遗产地、国家首批历史文化名城、中国旅游城市、国家森林城市。

近年来，随着全国冰雪休闲运动持续走热和交通网络日益完善，承德市依托特有的冰雪资源与独特的历史文化，大力发展“白色产业”，全力打造“避暑胜地 冰嬉之都”全新城市品牌形象，实现冰雪休闲旅游产业的跨越性发展。

抓建设谋长远，绘制宏伟冰雪蓝图

承德拥有丰富的冰雪资源，每年11月就进入冬季，户外可利用冰期达90天以上，且晴天、无风或微风天气占70%以上，温度、阳光、空气、冰质具有得天独厚的优势。为做活冰雪文章，拓展全域旅游，2016年，承德颁布出台《承德冰雪运动旅游产业区规划2016-2025》《承德休闲体育产业发展规划2016-2025》，将各县区冰雪产业重新整合，提出“一核两翼金三角，特色五区14项”的总体规划布局。

“一核”就是冰上产业核心聚集区，是“以冰为主”的整个冰上产业龙头项目，包含皇家冰嬉、梨花冰庄、国际冰上赛事。

“两翼”就是武烈河、滦河户外冰上运动带，是冰上产业核心聚集区的延伸，是整个承德全市域冰上体育运动与全民健身的重要依托，包含武烈河—滦河户外大众冰嬉运动、冰上龙舟争霸赛。

“金三角”就是三大精品特色冰雪小镇，是全市域“优中选优、精中选精”的精品项目，包含大庙冰雪赛事运动小镇、金山岭国际滑雪运动小镇、茅荆坝冰雪温泉养生度假小镇。

“特色五区”就是以承接海内外游客源为目的、开展国际冰雪赛事为特色的国际赛事门户区；以“冰雪+民俗”为特色的雪原户外旅游区；以冰雪温泉养生体验为特色的冰雪温泉度假区；以冬季户外奥运赛事旅游为特色的时尚冬运体验区；以家庭亲子娱乐与冬季冰雪活动为特色的家庭亲子互动区。

“14项”是“特色五区”除精品项目外的14个重点发展项目。

到2025年，承德全市域冰雪产业年总规模超过150亿元，从事冰雪产业直接就业岗位5万个，间接就业岗位9万个。带动冬季旅游人数达到1000万人次，收入超过100亿元。

打造冰雪旅游品牌，做活冬季旅游市场

深入挖掘历史文化以及自然生态、地理区位等优势条件，打造多条旅游线路，推出多个旅游品牌。在推出的“冰雪+灯会”“冰雪+温泉”“冰雪+赛事”“冰雪+民俗”“冰雪+冰瀑”等一系列冬季旅游产品中，双滦元宝山滑雪场、隆化七家—茅荆坝温泉度假区、双桥区的畅达冰雪嘉年华、围场冰上龙舟、兴隆天桥峪冰瀑及围场御道口的雪地摩托等项目，游客可参与程度高，体验性强。

“冰清玉洁逛灯会”线路：好玩、好看、有特色的承德鼎盛皇家灯会以其独特的风韵，每年吸引着市民和游客纷至沓来。今年冬天，双滦区鼎盛皇家灯会仍将如约而至，届时，灯会、庙会、花会、民俗、美食、文化娱乐齐聚，呈现一场美轮美奂的彩灯嘉年华。

“激情冰雪大冲浪”线路：一系列冰雪赛事将在承德避暑山庄内冰场一一亮相。在遍布市区的冰场，滑冰车、坐爬犁、打冰尜深受小孩子们的喜爱；遍布城乡的冰瀑群也是冬季游乐的好去处。冬季围场坝上地区，银装素裹，保持着原始的北国风光，驾驶雪地摩托，飞奔疾驰在昔日皇家猎苑，给游客带来雪地上风驰电掣的体验。

“冰天雪地泡汤泉”线路：承德拥有非常丰富的地热资源，地表溢出水眼多，热水资源储量丰富。目前，隆化的七家茅荆坝、丰宁的洪汤寺、承德县的头沟等均已形成了温泉宾馆、度假村及家庭旅馆的聚集区，能满足不同消费者的需求。

“赶集逛会赏民俗”线路：依托丰富的民俗文化和自然资源，承德在春节前后将推出与都市居民生活迥然有别的活动。届时，“新年祈福——聆听普宁寺除夕钟声”“体验避暑山庄冬季情趣”“逛满乡庙会”“住农家、睡火炕、品尝年味十足的农家菜”等特色民俗活动将为游客带来浓郁的民俗风情体验。满乡剪纸、布糊画民俗工艺DIY大课堂，可以让游客体验民间传统工艺品制作的乐趣。

《 人民日报 》（ 2019年01月04日 08 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)