严寒挡不住中俄地方合作暖流

在沙尔宾斯卡娅水产加工厂，奥莉加（左）向中国合作伙伴介绍鱼产品加工制作过程。

本报记者 屈佩摄

■伊尔库茨克州水产品资源丰富，苦于本地市场容量狭窄。中国企业拥有淡水鱼成熟的销售网络，希望获得更多优质资源。双方互补性强，看好合作前景。

■随着中俄地方合作更加密切，在伊尔库茨克州，一系列中国投资的项目正在开展，双方合作涵盖了农业、林业、食品、绿色能源、高科技等领域。

冬日的伊尔库茨克州，覆盖着茫茫白雪。虽然地处俄罗斯西伯利亚地区，但守着贝加尔湖，这里正在被越来越多的中国人所熟悉。

室外零下20多摄氏度，距伊尔库茨克市区40多公里的沙尔宾斯卡娅水产加工厂，办公室内暖意融融，奥莉加·沙尔宾斯卡娅时不时走到屋外，站在雪地张望。她等待的客人，是来自内蒙古的中国渔业商人。不久前，两家企业刚刚签订了合同。“我的鱼就要‘游’到中国去了。”奥莉加为打开中国市场已经忙碌了两年多。

开拓市场，奥莉加四次去中国参加展会

路上有雪，车不好走，王庆勇比约定的时间稍稍迟了几分钟。他一走进奥莉加的办公室，就看到满满一桌好吃的，光是俄罗斯风味的熏鱼、腌鱼就有四种。“王总，快尝尝我们的产品。”奥莉加热情招呼。

奥莉加的加工厂于2002年创建。迄今，每月水产品产量为400吨，占据伊尔库茨克州、布里亚特共和国和外贝加尔边疆区水产品市场份额的60%以上。400吨的产量在当地不算小，但奥莉加不满意，“我们的产能可以毫无压力再提升5倍，但是本地市场容量太有限了。”

办公室的一面墙上，挂着奥莉加去各地参展的证件。这两年间，中国举办的展会、洽谈会，奥莉加就去了四次，“参展期间，我经常不吃午饭，生怕错过任何一个潜在合作伙伴。”一次展会上，奥莉加遇到了她现在的合作伙伴——来自中国的贝尔湖渔业公司的总经理王庆勇。

两人有种相见恨晚的感觉。“我们有淡水鱼加工的先进技术和成熟的销售网络，但是需要寻找更多的优质资源。奥莉加的家就在安加拉河、贝加尔湖边上，这里鱼又多又好，却打不进中国市场。我们两家企业太互补了。” 王庆勇说道。

贝加尔湖有“西伯利亚明珠”之称，是地球上最深的湖泊，湖中盛产多种鱼类。白鱼、鲫鱼、大马哈鱼……记者随着奥莉加走进她的水产加工厂，在这里可以看到多种产自贝加尔湖流域的鱼。

对于现在的合作模式，奥莉加也很满意，“中国企业并没有让我们仅仅扮演原料供应商的角色，而是会帮助我们在本地扩大生产、丰富产品线，这将给我们城市带来更多的工作机会。”

对接合作，企业家不希望错过任何机会

在广袤的西伯利亚，蕴藏的经贸合作机会又岂止是渔业？伊尔库茨克州州长谢尔盖·列夫琴科介绍，石油、天然气、木材、贵金属和稀土金属在西伯利亚地区储量丰富，伊尔库茨克希望与中国伙伴合作，把资源转化为更有科技含量的产品。

采访期间，适逢中国内蒙古的企业与伊尔库茨克州企业对接洽谈会举行。俄罗斯东西伯利亚工商会是此次活动的主办方之一，会长索伯利·阿列克谢告诉本报记者，俄中两国之间的大企业不乏交流渠道，但是中小企业需要创造机会对接资源。

会议厅里摆放着8张圆桌，每张桌上立着一个中文和俄文小牌子，分别标识着“农业”“食品”“木材”等行业。两国企业家们按所属行业围坐一起。会议主办方贴心地请来了很多翻译，一时间，满场到处是或中文或俄文的呼叫：“翻译呢？快到我这儿来！”看得出，企业家们不希望错过任何合作的机会。

一张圆桌上，摆着几盒白桦茸，这是俄罗斯西伯利亚设备公司生产的保健品。企业市场部经理乌索利采娃告诉本报记者，公司上个月参加了首届中国国际进口博览会，签署了多个合作意向书，“这更坚定了我们走进中国市场的信心”。

索伯利告诉记者，目前在伊尔库茨克州，一系列中国投资的项目正在开展，例如建设自动化制砖生产线、设立重型汽车销售中心、瓶装水生产项目等。工商会下一步计划建立俄中信息共享中心，更好地对接俄中两国企业。

“如今，无论是农业、林业，还是食品行业、绿色能源、高科技领域，甚至会展行业，我们都在和中国朋友展开全面合作。”伊尔库茨克州投资发展署主任亚娜·舍甫琴科表示。

来自当地海关的统计显示，去年1月至9月，伊尔库茨克州对华贸易额达35.4亿美元，占当地贸易额的一半以上，与2017年同期相比增长33.5%。

“建立新的关系，开展新的合作。”在中俄企业对接合作的洽谈现场，伊尔库茨克州经济发展部部长阿罗切夫斯基热切地向中国企业力推旅游、木材加工以及数码技术等项目，他说，中国有许多先进的技术和经验，伊尔库茨克州对合作前景，满怀期待。

（本报莫斯科电）

《 人民日报 》（ 2019年01月04日 03 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)