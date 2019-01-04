调优结构，让种粮更赚钱

制图：张芳曼

我们的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，粮食生产不能有丝毫放松。当前，粮食供求的主要矛盾已从总量不足转变为结构性矛盾。伴随消费升级，人们的需求从“吃得饱”转向“吃得好”“吃得健康”“吃得放心”，粮食生产必须数量、质量并重。

顺应新形势，需要深化粮食价格形成机制和收储制度改革，构建现代粮食产业体系，在更高层次实现粮食供需动态平衡。

市场倒逼调整——

粮食生产出现积极变化，调优结构，以质量效益为导向

推进农业供给侧结构性改革，正在广袤田野打造粮食生产转型发展新框架。优质优价，粮农感受最深切的就是价格信号。

秋收冬藏，又是粮食收购季。日前，多地启动2018年中晚稻最低收购价执行预案，国标三等晚籼稻最低收购价126元/百斤，同比降低10元。同等级粳稻最低收购价格为每百斤130元，同比降低20元。“粮食收储制度改革释放出明确信号，过去‘农民种什么，国家收什么’，今后是‘市场缺什么，农民种什么’，通过优粮优价，引导农民向既重产量更重质量转变。”黑龙江省桦川县粮食局局长李洪泉说。

调查发现，在价格信号引导下，去年各地粮食生产出现积极变化。

调优结构，订单农业规模扩大，实现“优粮优价”。“不种优质稻没出路！”湖南省常德市鼎城区石公桥镇嘉科水稻合作社理事长李子爱说，前年合作社与精为天米业公司签了订单，3800亩水稻，一半改种优质稻，经过一年磨合，去年成效显了出来，“一斤优质稻1.5元，比常规稻高出两毛钱，有订单不愁卖，一亩能多挣200多元。”

鼎城区农业局局长钟兴满说，区里出台政策，推广优质稻，对种200亩以上的大户，每亩给50元补助，农技服务小组对大户进行一对一指导。全区水稻面积170万亩，去年优质稻达到50万亩。从市场情况看，普通稻谷难销，但优质稻供不应求，两者价格每100斤相差20—30元，农民种优质稻增收1.2亿元以上。

“黑龙江大米品质好，县里积极向优质、绿色上调，增加糯稻生产，引导农民往市场上走，减少受政策变动的影响。”桦川县副县长张义利说，县里建立县级检测中心，保障大米质量；搭建电商平台，注册公共品牌，让好大米卖出好价格。

“好水稻不愁卖，每年都提前订货，价钱也有保障。”桦川县玉成农机合作社理事长李玉成说，合作社经营1.2万亩地，主要种3个水稻品种：稻花香、绥粳、糯稻，大部分是订单收购，每斤价格2.4元，远高于最低收购价。合作社还自留2000亩，加工县里统一打造的“星火”品牌大米，一斤最低能卖6块钱。

抱团发展，新技术、新模式提升效益。

在湖南省宁乡市双江口镇，20户种粮大户成立合作联合社，抱团发展。探索一田两用，去年联合社在3500亩稻田推广稻虾共生，“一季水稻，一季龙虾，一亩效益增加4000元，稻田生态复合种养，可能是今后一条出路。”合作联社理事长范建锋说。

新技术、新装备提升效益。安徽省巢湖市银屏镇三胜村大户陈玉扣说，现在喷洒农药用上了无人机，几十亩地作业只需十几分钟，而且喷洒均匀，飞防一次一亩10元左右，比人工省事省钱。

多措并举增效——

千方百计降成本，延长链条，农机共享，换个方式种粮

“成本上涨，粮价下压，不换个种法不行了！”宁乡市东湖塘镇太平桥村农民袁铁山，去年种了200亩水稻，其中50亩双季稻，150亩单季中晚稻。老袁掰着手指算了笔账：种一季稻谷，一亩地要肥料120元，种子、农药300元，机耕机收180元，租金400元，再加上人工、浇地、运费等，亩成本要1300元左右。

调查显示，当前种粮成本呈现刚性增长趋势。

流转租金占到种粮成本的30%—40%。“租金三年涨了一倍，有点儿吃不消。”安徽省巢湖市庙岗乡莲花村的王学斌说，2015年每亩租金300元，现在好地块涨到650元，丘陵地也涨到560元。去年他流转1200亩田，每年贷款主要支付租金。

管理成本也在攀升。55%的种粮主体反映农资“涨价快”。湖南省常德市鼎城区周家店镇新时堰村农民鲁方齐说：“前年一袋复合肥102元，去年到了120元，一年涨了近20%。”

面对新形势，怎么种粮才赚钱？

千方百计降成本。在桦川县，李玉成的合作社采用鱼、蟹、鸭共育技术，种植水稻减少化肥、农药、除草剂的使用，“三减”每年一垧地能节约成本2000多元，而且绿色产品赢得了好口碑，带来增值收益。

调整结构保增收。王贵成是桦川继成农产品种植专业合作社理事长。去年合作社的3315亩地，他进行了精心的种植结构规划：1815亩高粱、925亩大豆、525亩水稻。这些高粱地在2016年种植的是玉米，2017年种植的是大豆。“这几年粮食市场波动大，不能把宝都押在一个品种上，多几个品种可以分散风险保证收益。而且，换品种还能拿到轮作补贴，也是一块收入。”

延长链条增效益。李玉成的合作社每年会产生大量水稻秸秆，一度为如何处理这些“废物”伤透了脑筋。但如今“废物”变成了“宝物”。合作社与一家生物质能源公司合作，将废弃的秸秆打包加工成生物质颗粒，以每吨410—450元的价格卖给附近的发电厂，收益和加工公司按比例分成。“今后我们还想和龙头企业深入合作，生产米糠油、饲料等，通过延长产业链条增加效益。”

在宁乡市双江口镇，范建锋说：“有了规模才有议价实力，联合社共经营2万亩地，统一采购农资，价格能便宜10%；统一签订单，销路有保障。”

“手机一刷，用上共享农机，又快又实惠。”鼎城区谢家铺镇种粮大户匡勇立说，“这些大家伙一天能耕40亩左右，100元到120元一亩，再不担心耽误农时。”如今，全区农作物机械化水平达85%以上，机械作业由单项作业迈向复合作业。政策扶持，鼎城区周家店镇天合合作社上马6台粮食烘干设备，日烘干能力90吨，湿谷到干谷，一斤能多卖两毛多钱。

政策扶持，收购主体对接生产主体。截至12月中旬，桦川县收购最低收储价水稻3.2万吨，占总收购量的5.9%。从各地粮食收购情况看，去年政策性收购量大幅减少，市场化购销更为活跃，市场主体、购销渠道、收购资金来源更趋多元。

转型中的期盼——

政策衔接更紧密，引导市场预期，保障优粮卖出好价钱

实现面向市场的转型，不可能一蹴而就。改革中出现的问题要通过改革来解决。

种粮主体期盼通过订单实现优质优价。调查发现，不少种粮主体反映，订单能力不足，最担心优质粮难卖好价钱。

在宁乡市回龙铺镇沿河村，粮农李应台坦言，他流转了700亩水稻，种的都是优质稻，但只有60亩签了订单，其他的还没找到买家。鼎城区周家店镇白合寺村也面临同样问题，陈其主说，合作社经营6.04万亩地，订单面积只有1万亩，没有合同，优质稻很难卖上好价钱。

千方百计提供加工企业融资便利。调查发现，融资难是制约订单的最大瓶颈。湖南金德米业总经理苏运德说，粮食收购时间集中，需要大量资金，一年只有农发行收购贷款790万元，缺口约2000万元，找其他商业银行贷款难。希望政策精准扶持加工企业，通过“龙头+农户”的紧密联系，推广订单种植，引导农民有序调结构。中粮富锦库主任李维成建议，加强农业订单的约束力，提升履约率。

调查显示，95%主体希望稳定市场预期，他们期盼政策衔接更紧密。

结构调整有更多政策支持。在桦川，2016年的玉米面积约80万亩，2017年降低为50万亩。原因在于玉米价格大幅波动，农民纷纷把旱田改成了水田，把玉米换成了水稻。但去年的水稻价格下跌，玉米价格“逆袭”，不少农民打算再把水田改成旱田。

“‘水改旱’说起来容易，做起来难。”富锦市二龙山镇北地界村村民祁富林说，种水稻需要育秧大棚，也要插秧机等水田专用的农机，“备齐一整套没有20多万下不来，要是把水田改成旱地了，那这些装备基本全作废了。”

调查发现，一些地方出现大户退租、“双改单”等苗头。安徽省庐江县泥河镇天井村张传顺，3年前流转1000多亩地，去年只剩下400多亩。

在宁乡市，因为早稻效益低，“双改单”现象普遍。市农业局副局长罗德辉说，去年全市早稻面积减少10万亩。

稳定粮农市场预期。基层干部建议，应当充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，稳定市场预期，让农民作为市场主体学会看市场，适应市场波动。政策应当为产业发展营造更好的政策环境，理顺产业链条，让农民种得出，卖得好。

夯实农田水利基础。一些种粮主体希望，加强基础设施，让粮食生产不再受掣肘。

“种地还是靠天吃饭，水利设施得跟上。”宁乡市东湖塘镇太平桥村袁铁山说，村里的山塘年久失修，渠道淤积，灌溉跑一路漏一路，去年大旱，合作社200多亩水稻秧苗都没插下去。

完善种粮社会化服务。巢湖市庙岗乡莲花村王学斌说：“我们卖的都是潮粮。因为一台烘干机要几十万元，使用率较低，难以短时间内收回成本。租用烘干机的话，一斤就要6分钱，大户难承受。”

业内人士表示，目前农业生产依然受农田水利、晾晒场地、农机设备等基础不足的制约，今后应当通过加快基础设施建设、增加社会化服务供给来改善生产条件，通过多种政策手段，调动农业经营主体种粮积极性。

《 人民日报 》（ 2019年01月04日 18 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)