凝聚乡村产业兴旺新动能

乡村振兴，产业为先，产业兴旺是重点。要深化农村改革，发展适度规模经营，推动质量效益双提升

“民为国基，谷为民命。”当新年的钟声敲响的时候，中国农业告别了又一个丰收之年，迎来了又一个奋进之年。这个时刻，中国农业被巨大的历史性成就所萦绕——粮食产能站稳新台阶，农业现代化水平取得新提升，农业绿色发展站上新起点，农村改革展开新布局，农村民生实现新改善。坚持农业农村优先发展，乡村振兴开局之年，中国农业的底色格外绚丽。

乡村振兴，如此迫切。当前我国发展不平衡不充分的问题在乡村最为突出，主要表现在农产品阶段性供过于求和供给不足并存，农业供给质量亟待提高；表现在农民适应生产力发展和市场竞争的能力不足，新型职业农民队伍建设亟待加强。

乡村振兴，要推动农业全面升级，农村全面进步，农民全面发展。乡村振兴，产业为先，产业兴旺是重点，需要千方百计凝聚起产业兴旺新动能。

深化农村改革，为产业振兴提供制度保障。

处理好农民和土地的关系，依然是深化农村改革的主线。党中央决定，农村土地第二轮承包到期后再延长30年。这是保持土地承包关系长久不变的重大举措，顺应了农村经济发展的客观规律，顺应了亿万农民保留土地承包权、流转土地经营权的期待，给农民吃下了长效“定心丸”。在推进农村土地制度改革的过程中，完善土地所有权、承包权、经营权三权分置改革，在依法保护集体土地所有权和农户承包权的前提下，平等保护土地经营权，理顺“三权”关系。按照农村改革扩面、集成、提速的方针，通过一系列制度安排，为乡村产业振兴创造有利条件。

发展适度规模经营，为产业振兴培育新型农业经营主体。

一方面，任何时候不要忽视小农生产。小农生产在传承农耕文明、稳定农业生产、解决农民就业增收、促进农村社会和谐方面具有不可替代的作用。我们要做的事情，就是提升小农户生产经营组织化程度，改善小农户生产设施条件，提升小农户抗风险能力，扶持小农户拓展增收空间，把小农户生产引入现代农业发展轨道。另一方面，适度规模经营不要刮风，更不要“一刀切”。要处理好培育新型农业经营主体和扶持小农户生产的关系，经营规模宜大则大、宜小则小。

推动质量效益双提升，为产业振兴转换增长动能。

巩固、增强、提升、畅通，饭碗牢牢端在手中，换一种端法，端得更稳当、更牢靠。关键是保粮食生产能力，确保需要时能产得出、供得上。要守住耕地红线，把高标准农田建设好，把农田水利搞上去，把现代农业、农业机械等技术装备提上来，把粮食生产功能区规划好建设好，真正把藏粮于地、藏粮于技落到实处。

质量效益提升，换一种思路，视野开阔，疾步稳行。农产品生产由增产导向转向提质导向，突出农业绿色化、优质化、特色化、品牌化。加快培育优势特色农业，产得出、产得优、卖得出、卖得好。效益优先，就是善于发现农产品价值、乡村价值，并通过机制和平台建设，推进价值实现。扭转只有生产农产品才是产业的旧思路，拓宽视野去发现。如今，乡村经济价值、生态价值、社会价值、文化价值日益凸显，乡村旅游作为服务业同样是产业，同样能创造价值、实现价值。

国情、民情、农情，情系乡村振兴。坚持以供给侧结构性改革为主线，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，不断提高我国农业综合效益和竞争力，乡村振兴一定会迎来更加灿烂的发展新局面。

《 人民日报 》（ 2019年01月04日 18 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)