去年培训扶贫干部779万人次

本报北京1月3日电 （记者顾仲阳）国务院扶贫办会同中央组织部等部门，认真贯彻落实习近平总书记在打好精准脱贫攻坚战座谈会上对扶贫干部教育培训工作作出的重要要求，研究制定《关于聚焦打好精准脱贫攻坚战加强干部教育培训的意见》，组织开展扶贫干部大轮训，2018年全国共培训扶贫干部779万人次，其中，县级及以下的基层扶贫干部占培训总数的94.2%。

中央组织部、扶贫办在中央党校（国家行政学院）举办省部级干部专题研讨班，培训“关键少数”，发挥示范作用；在中国浦东干部学院举办贫困县党政正职专题研讨班，计划分12期实现对贫困县党政正职全覆盖轮训。

《 人民日报 》（ 2019年01月04日 14 版）

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