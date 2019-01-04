原标题：多地推出一揽子促就业大礼包 正确打开方式看这里

近期，北京、山东、山西、江苏等多地出台新举措，包括进一步降低企业用工成本、帮扶困难企业稳定就业岗位、加强职业培训促进就业等方面来促就业，一揽子举措备受关注。

挖掘潜力！促就业， 未来的市场空间如何再拓展？完善服务！助力企业，配套措施怎样深入推进？1月3日晚，清华大学就业与社会保障研究中心副主任胡乃军和央视财经评论员刘戈做客《央视财经评论》演播室，深度解析。

促就业 多地出了哪些新举措？

胡乃军：促就业更重市场调节 精准调控

清华大学就业与社会保障研究中心副主任 胡乃军：从多地出台的促就业举措来看，更多的是一种从市场调节入手，更加注重调控的精准。例如像北京推出鼓励用人单位招用北京市城乡就业困难人员、退役士兵、企业分流职工等的岗位补贴标准由每人每年5000元提高到每人每年8000元，还有见习补贴扩大人员范围，都非常精准、细致、定向，对促进就业会起到积极的效果。

刘戈：解决就业 给更多小微企业加油

央视财经评论员 刘戈：我们看到多个地方促进就业所使用的工具和手段越来越多了，以前主要有下岗再培训以及社会保障等举措，现在更多的从企业角度出发，调动企业积极性，一揽子措施对小微企业来说是一个信心的来源，让企业对未来更有预期，更愿意去吸纳就业。

新闻背景：

数据显示，2018年1到11月，我国城镇新增就业1293万人，同比增加13万人。此外，2018年11月全国城镇调查失业率为4.8%，比上月和上年同期均下降0.1个百分点。从就业年龄来看，25至59岁劳动年龄人口是参与社会经济活动的主力军，其失业率继续稳定在4.4%的较低水平。

稳就业未来着力点在哪里？

新闻链接：

2018年12月初，国务院印发《关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的若干意见》，意见提出：对不裁员或少裁员的参保企业，可返还其上年度实际缴纳失业保险费的50%。2019年1月1日至12月31日，对面临暂时性生产经营困难且恢复有望、坚持不裁员或少裁员的参保企业，返还标准可按6个月的当地月人均失业保险金和参保职工人数确定，或按6个月的企业及其职工应缴纳社会保险费50%的标准确定。

此外，加大创业担保贷款支持力度，符合条件的个人和小微企业，可分别申请最高不超过15万元和300万元的创业担保贷款。实施三年百万青年见习计划，将就业见习补贴范围扩展至16－24岁失业青年。

胡乃军：企业有钱赚 就业会更稳

清华大学就业与社会保障研究中心副主任 胡乃军：稳就业的核心是在于稳企业，企业有好的市场环境，有钱赚，企业稳了，就业才能稳。从持续推出的政策来看，包括进一步减轻企业负担，也包括让企业有好的融资环境，包括相关的配套服务也在跟上，这些都是在助力企业成长，稳定就业预期。

刘戈：新旧动能转换带动新旧岗位转换

央视财经评论员 刘戈：新旧动能转换带动的就是新旧岗位的转换，我打个比方，像建筑工地的一个建筑工人，他可能会转换成了快递小哥的新岗位，这是属于旧的行业向新的行业转换。另外还有从制造业向服务业的转换，在一些大城市对服务业需求逐步增加，一些从事制造业的人员就会转向服务业，比如餐饮、养老、旅游、文化娱乐等行业。

胡乃军：稳就业需要多方联动 是一个综合系统工程

清华大学就业与社会保障研究中心副主任 胡乃军：未来稳就业要注重多个部门的政策协调性、综合性和统一性，原来可能一个部门出台一个政策就能起到很好的就业调控作用，但现在不仅需要人力资源和社会保障部门，甚至需要发改委、工商、税务、环保等各个部门出台政策，还需要财税金融等部门的支持，发挥一揽子统筹整合的作用，政策的效果才能更大发挥出来。

刘戈：稳就业 有信心 也有底气

央视财经评论员 刘戈：稳就业的信心来自我国经济持续保持平稳运行，新动能快速发展提供坚实的就业基础。此外，从2012年开始，劳动年龄人口呈现逐年减少态势，2012年到2017年，我国劳动力年龄人口累计减少2300多万人，再加上服务业发展比较快，所以稳就业我们有底气。

(责编：杨曦、仝宗莉)