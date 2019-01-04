青田高质量发展华侨经济

图为青田风光。
改革开放以来，浙江省青田县充分发挥华侨资源优势，深入实施青商回归、华侨要素回流工程，通过加大政策扶持，搭建发展平台，确保华侨投资创业“回得来、安得下、融得进”。近3年来，已累计引进侨资5亿元，发展侨资企业160余家。
侨商聚力 掀起回归热潮
荷兰的奶粉、意大利的萨拉咪、西班牙的橄榄油……从青田县城出发，驱车约10分钟就到了侨乡进口商品城。这里聚集了日用百货、母婴用品、葡萄酒等琳琅满目的进口商品，细心的人们还会发现，有些进口商品的价格甚至比免税店还便宜不少。
青田欧桥商贸有限公司负责人周勇开设的酒庄位于商品城一楼。在前不久举办的首届世界华侨进口商品博览会上，他拿下红酒订单12万瓶，总金额超1000万元，收获颇丰。2015年，在国外生活了20多年的他毅然回国创办公司，成为第一批入驻青田进口商品城的企业。
现如今，因为青田日渐火热的市场环境和良好的发展政策，不少在外华侨纷纷携资归来，或开办公司，或投资项目建设，助力家乡发展。
笔者了解到，青田侨乡进口商品城有5个市场，目前已建成运营4个市场，在售进口商品约有5万多种，来自60多个国家或地区。当前，100多家入驻的公司大多数是青田籍华侨回国后开办的。
亲侨惠侨 搭建回归舞台
近年来，越来越多的华侨回乡创业。在青田县城的黄金地段，归国华侨王益勇经营着一家西餐厅，欧式建筑的外观和味道正宗的餐食每天都吸引不少顾客。
随着吃西餐、品红酒、喝咖啡日渐融入日常生活，咖啡馆、西餐馆、西点房、红酒店已成为不少青田归国华侨的创业选择。青田县委、县政府因势利导，建设欧陆风情小镇、咖啡小镇、世界红酒中心等，发展侨乡特色经济。
为了更加优化开放发展环境，青田先后出台了《促进华侨回乡兴业安居》等17个涉侨文件，加快构建富有竞争力的对外开放政策体系。
细致到位的服务凝聚了侨心。
近日，爱心侨领、欧洲青田同乡会会长陈少奇，个人捐赠人民币10万元给腊口镇高坟岗村，助力村集体经济发展。
陈少奇说，不少华侨长期旅居在外，对家乡的乡村情况不了解，通过“百个侨团结百村，助力乡村振兴”活动平台，能够在家乡乡村振兴的路上献出自己的一份爱心，既是反哺家乡的善举，也是作为青田人的一种情怀所在。
侨资兴业 发展城市经济
青田共有海外华侨33万人，分布在120多个国家和地区。初步统计，全县具有500万元以上投资能力的侨商近5万人，可用于投资的资金超过3000亿元。近年来，在青田县委、县政府的大力感召下，侨商回乡创业的热情持续高涨，“以回乡创业为荣”的氛围逐步形成。
冬日寒意阵阵，青田县四都港两岸却是一派火热景象。按照设计规划，这里将建成一座占地面积47300平方米，总投资1.71亿元，包含砖窑城堡酒吧、无动力水上游乐园、生态农业观光等项目于一体的全欧式休闲乐园。
借助已经上线的丽水（青田）侨乡投资项目交易中心，青田不断提升精准招商、高效招商能力，引导华侨要素回归。
据了解，项目交易中心平台目前已挂牌项目1227个，涉及金额达3800多亿元。
“我们搭建这个项目交易中心，就是想打造撬动千亿侨资的大平台。”交易中心常务副主任尹爱华介绍，项目交易中心上线，可解决侨商关心的项目效益分析、银行对接、项目审批等问题，可以说是为侨商量身定制。
“想回归的能回归，回归之后有舞台。”青田县委主要负责人表示，下一步将逐步完善项目交易程序，实现“走出去，引进来”，打造招商引资大平台、项目交易大平台、要素集聚大平台，争创浙江（青田）华侨经济文化试验区。
（来源：《浙江日报》）
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