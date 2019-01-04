CEPA实施十五年 拓宽香港发展空间

15年前，一批价值36万港元的枇杷膏申请到了首宗香港原产地证书，零关税通过了深圳文锦渡海关。《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）自此落地。

15年来，约971亿港元的香港货物按照“产品特定原产地规则”以零关税进口内地，节省关税约68.1亿元人民币。

《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）是国家主体与香港关税区之间签署的自由贸易协议，也是内地第一个全面实施的自由贸易协议。

零关税进口帮助众多香港制造企业站稳脚跟，快速发展。

美心月饼在香港人尽皆知，要进入内地曾经必须面对高达20%的关税。通过CEPA的零关税政策，公司的成本大大降低。“CEPA减轻了我们的关税压力，协助我们留港发展。”美心产品财务及营运支援主管李慧茵说。现在美心月饼每年在内地销售数百万盒。

15年来，内地和香港采取循序渐进的方式，不断拓展CEPA的内容和范畴，已陆续签署了10个补充协议。内地与香港的经贸关系已从过去以制造业合作为主，转向以CEPA框架下的服务业合作为重点。

飞翱控股有限公司是电讯外包服务商的先行者，是第一个成功利用CEPA在内地经营的港资电讯服务商。

“2003年是一个转折点。”公司主席及行政总裁黄有权仍记忆犹新，当他得知香港与内地签订CEPA、港商可以与内地公司成立合资企业提供增值电信服务时，异常欣喜。“我们第一时间提交申请，成功利用CEPA在内地成立港资外包公司。”时至今日，公司已发展成为以上海为总部，在昆山、广州、重庆及西安均设有营运中心的大型企业。

通过高水平开放，CEPA为香港企业和专业服务者打开了内地的广阔市场，提供了更低准入门槛、更广业务范围和先发优势，大量香港专业人士进入内地，突破了本地市场需求不足的限制，为产业发展提供了长远支撑。

2013年，内地首家香港独资眼科医院——深圳希玛林顺潮眼科医院开业。这家由香港负有盛名的眼科医生林顺潮创办的医院，短短5年时间，迅速成长为深圳眼科界排头兵，广获患者认可。这家医院的成功正是CEPA的成果。

林顺潮说：“我的目标是在内地做出高水平服务的样板，邀请国际、国内的专家一起参与工作，为国家医改作贡献。”

香港的建筑师、律师和医生等行业，可以通过CEPA在指定的内地省市注册执业、开业，或与内地事务所合伙或联营。香港有400多名建筑师通过资格互认，已取得内地一级建筑师专业资格。据香港特区政府工贸署数据，从2004年CEPA生效以来，截至2018年5月31日，香港服务提供者证明书累计签发3217份。

CEPA推动内地与香港在金融领域合作的不断深化，巩固和提升香港的国际金融中心地位与竞争力。

恒生银行抓住了这一先机。CEPA补充协议六容许香港银行可透过广东省的分行开设异地支行，恒生于2010年在佛山开设了首间异地支行。

“开设异地支行的资本要求较低，使我们可于短时间内扩大覆盖网络，接触更多客户。”恒生银行执行董事冯孝忠表示，在CEPA下，他们可在广东省内开设多间异地支行，并可更有效地分配资源，在广东省以外的城市开设分行。

2012年，恒生与广州证券通过CEPA成立广州广证恒生证券研究所有限公司，成为首间合资证券投资咨询公司，实地进行A股市场的研究和分析。结合研究A股市场的经验，恒生于2016年，透过CEPA补充协议十的措施，与深圳市前海金融控股有限公司成立恒生前海基金管理有限公司。冯孝忠指出，在CEPA框架下港资可以成为合资基金公司的大股东，令公司更愿意投放人力和其他资源发展。

15年来，从货物到服务、投资，从广东到内地，从“正面清单”到“负面清单”，CEPA框架下，内地与香港之间的合作空间不断拓展，合作方式不断升级。

2017年6月，内地与香港签署《CEPA投资协议》和《CEPA经济技术合作协议》。内地在全境给予香港最惠待遇，即今后内地与其他国家和地区签署的自由贸易协定中，只要是有优于CEPA的市场准入措施，均适用于香港。

2018年12月，内地与香港签署了《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）框架下的《货物贸易协议》。《货物贸易协议》是CEPA升级的重要组成部分，2019年1月1日起正式实施。

这一协议的签署，连同之前签署的服务贸易协议、投资协议、经济技术合作协议，标志着国家“十三五”规划中推动CEPA升级的目标提前完成。

(责编：仝宗莉、杨曦)