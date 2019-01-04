原标题：2018年区块链行业焦点盘点：乱象频发 币圈狼藉 监管筑篱

2018年是区块链行业迅速崛起的一年。各路资本涌入不停，各种蓝图描绘不完。以及，各种美梦破灭不断……

很多人将此轮区块链热潮与20年前的互联网泡沫相比。可以确定的是，区块链“泡沫”一定有，但区块链能否如互联网般改造世界，尚难下定论。

监管部门去年以来重拳出击，规范资本市场“炒链”行为，严厉惩治ICO，打击变相荐币的区块链自媒体。从中央到地方，掀起防范以“区块链”名义进行非法集资的高潮，不断给区块链“排毒瘦身”。

而瘦身后的区块链也正逐步回归理性——币圈萧条，市场开始重新审视以比特币为代表的加密数字货币的价值与意义；去芜存菁，越来越多的企业沉下心转向技术应用开发；人才成本也挤出“泡沫”，回归同行业正常水平。

《证券日报》金融机构中心从2018年开始涉足区块链圈子，并为区块链行业传递了一些正能量的声音。我们在此回望一眼2018年，并期待在2019年与读者和区块链继续砥砺前行。

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2018年5月下旬，360安全卫士公众号发表文章，称360公司Vulcan(伏尔甘)团队发现了区块链平台EOS的一系列高危安全漏洞。消息一出，众多投资者现恐慌性抛售，受此影响，EOS币价应声大跌，一度触底。目前其代币市值高达690亿人民币，在全球市值排名第五。

同年11月9日，《证券日报》金融机构中心首发报道指出，Netta实验室和清华大学软件学院动态分析小组合作发现以太坊智能合约虚拟机(EVM)重大漏洞，Netta研究院院长、IEEE国际软件测试验证大会会议主席杨子江认为，此次漏洞级别堪称严重，如被利用，或将严重影响整个以太坊经济模型，对全球运行多数公链造成冲击。

报道当日深夜，以太坊创始人V神(Vitalik Buterin)紧急作出回应，确认了漏洞存在，称evm漏洞出现的py版本使用人少、影响有限，对此，Netta研究院表示以太坊需要尽快拿出解决方案，以免造成损失。Netta研究院表示，将继续js和go版本工作，为以太坊做安全排查。

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2018年5月底，《证券日报》记者对区块链企业注册进行调时发现，不少热门城市区块链公司注册确实已经趋严，而催生的中介生意一直游走其中。很多注册中介手握区块链公司待价而沽，若公司经营范围带有电子货币等相关业务的则是市场上的“稀有货”，转让价格已经炒到15万元起。

6月初，《证券日报》记者通过淘宝网调查发现，区块链白皮书代写的“报价”基本从数千元到5万元不等，一般在7-10天内“发货”，英文版价位还要更高。据了解，区块链白皮书代写都是按照需求报价，上不封顶，仅需提供商业模式即可完成。报道发布后，引来淘宝方积极反馈，迅速下架区块链白皮书代写相关内容。

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《证券日报》记者调查发现，在世界杯前夕，一些打着“区块链+预测”旗号的平台通过各种方式借着世界杯赛事“良机”进入球迷们的“视野”，并作出了只赚不赔的宣传。

其模式普遍为：玩家以平台发行的代币为“筹码”对赛事进行预测，押对赛事结果者可以平分奖池(奖池里的代币由项目团队投放)，输家所投代币将暂时锁定，在锁定期过后再进行交易，以此号称“只赚不赔”。但《证券日报》记者调查发现，这些模式普遍难以完全避开赌博及ICO的嫌疑，有区块链专业人士在接受记者采访时指出，“在项目平台上推出‘预测话题’并邀请持币人参与押注，押中结果者平分池内收益，这与网络赌博并无二致。”

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2018年来，“炒链”之风从“链圈”吹到资本市场，自2018年1月份以来，上市公司频繁出现沾“链”就涨的案例，引起沪深交易所的警觉。为防区块链概念炒作，一封封监管函剑指涉嫌“炒链”的上市公司。

在“沾链就火”的资本市场，《证券日报》记者紧抓上市公司动向，就公司区块链业务进行剖析，为投资者分辨“李逵”、“李鬼”。记者对此进行了专门统计发现，80家区块链概念股中，23家被监管问询，占比达三成，记者初步测算，约有2/3的问询发生在一季度，上述23家被问询的公司中13家至今无区块链落地成果，超半数被问询公司有炒作概念之嫌。

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2018年来，从中央到地方，监管部门重拳出手，打击ICO，提示风险，规范市场秩序，力度空前。

自2017年9月4日中国人民银行、中央网信办等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》后，2018年8月24日，银保监会等五部委发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，再次提示ICO非法集资风险。地方上，北京、深圳、海南、上海等地也相继发布了关于虚拟货币非法集资相关的风险提示，主动抵制和防范以“虚拟货币”“区块链”“ICO”及其变种名义进行非法集资行为和活动。以ICO或者区块链名义行圈钱之实的乱象逐步式

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近年来，全国各地纷纷推出区块链相关政策，或是在规划中提到区块链发展，或是给出了资金、人才等具体的扶持细节。总体而言，区块链技术发展越来越引起各地重视。

据链塔BlockData数据梳理，近两年来，已有包括北京市、上海市、广东省、重庆市、浙江省、江苏省、贵州省等17个省市出台32项区块链相关政策。《证券日报》记者观察到，北上广成为出台区块链相关政策最为集中的地区，共出台11项政策，占全国的三分之一。

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目前，运用区块链技术解决商品防伪溯源问题已逐渐成为电商巨头共识。

天猫在“双11”中将区块链技术应用到商品溯源场景中。据悉，“双11”期间在天猫国际商城，使用区块链溯源的商品会覆盖百余个国家和地区、商品数量达到1.5亿件。涉及的商品主要包括钻石、进口奶粉、进口保健品等跨境商品等。

苏宁在去年“618”期间上线了区块链商品溯源系统。苏宁应用商品防伪溯源区块链技术，对商品的生产、加工、运输、流通、零售等环节进行追踪记录，通过产业上下游的各方主体广泛参与来实现。

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《证券日报》记者发现，区块链在司法系统的应用正迅速推广。

去年7月份，杭州在对一起著作权纠纷判决中，认可了区块链电子存证的法律效力，这被认为是我国司法领域首次确认区块链存证的法律效力。随后，杭州互联网法院上线司法区块链，成为全国首家应用区块链技术定纷止争的法院。

9月初，最高法发布了《最高人民法院关于互联网法院审理案件若干问题的规定》，其中第11条规定被认为是我国首次以司法解释形式对区块链技术电子存证手段进行法律确认。

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2018年以来，比特币价格反复，降中夹涨，整体上已从高点逾17000美元已将至最低3200美元左右，降幅超八成。

2018年6月28日，比特币价格下跌至6000美元以下，最低跌至5848.26美元。此时距其在去年1月份达到的最高价格1.71万美元，已下跌65.87%，相当于10个跌停板。

11月14日之后，比特币开启暴跌行情，相继失守6000美元、5000美元、4000美元大关，变成“比惨币”。比特币暴跌使其持有者陷入恐慌，一路下跌的走势也能看出，比特币正在不断地大量被抛售。受此影响，以太币等主流加密数字货币无不开启暴跌模式，价格一再降低。（邢 萌）

(责编：杨曦、仝宗莉)