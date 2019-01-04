原标题：PPP项目资本金不足问题犹存 地方政府多渠道筹措化解难题

资本金不足的问题是政府与社会资本合作(以下简称“PPP”)项目待解决的难题之一，许多项目因为地方政府方的资本金难以到位而停滞不前。

近日，财政部金融司司长王毅公开表示，PPP项目本质上是一个投资项目，必须要遵循投资项目最基本的规则。正所谓做生意是要有本钱的，投资项目要求资本金自有，需要有合理的融资结构。

通常来说，铁路、公路、城市轨道交通项目的最低资本金比例为20%，PPP项目方通过各种渠道筹集充足的资本金。记者注意到，在总投资超过200亿元的呼和浩特地铁2号线项目中，呼和浩特市政府方筹集了40.33亿元作为资本金，其中包括财政资金、债券资金等。

●中央财政将支持部分PPP项目

经历了一年多的规范调整，PPP依然面临着资本金不足、融资难等问题。

财政部在2017年底下发的《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》对项目资本金明确要求，未按时足额缴纳项目资本金、以债务性资金充当资本金或由第三方代持社会资本方股份的属于不符合规范运作要求。

《中国金融监管报告(2018)》指出，针对重大PPP项目建立多级政府资本金共担机制，缓解政府资本金投入不足问题。当前以市或县一级政府为单位参与和监管各自的PPP项目的投资、实施和运营等过程，存在PPP管理区域分割现象。然而，一些重大PPP项目不仅关系单个市县，而且关系到一个省，甚至是一个跨省区域。这样的重大PPP项目通常需要很大的资本金，往往给单个市县政府造成较大财政压力。

这一问题也引起了政府部门的关注。近日，王毅公开指出，PPP项目本质上是一个投资项目，必须要遵循投资项目最基本的规则。做生意是要有本钱的，投资项目要求资本金自有，需要有合理的融资结构。

近期，财政部PPP中心主任焦小平也公开表示，将在环境领域选一批PPP示范项目，中央财政通过专项资金支持地方关于PPP项目资本金注册不足的问题，这个文件很快会出台。

●多渠道筹措资本金

一般来说，单个地铁PPP项目投资总额规模大，动辄上百亿元，按照最低资本金比例20%的要求，政府方与社会资本方需要至少几十亿元的自有资金。因此，不少PPP项目通过多种渠道筹措资本金。

呼和浩特地铁2号线一期工程PPP部分总投资额共计164.6亿元，资本金接近总投资额50%，为82.3亿元。

政府方通过专项债券、债券配套引导资金以及财政资金共出资40.33亿元作为资本金。2号线一期工程还获得了中国PPP基金股权投资，占据15%的股份，在资本金中共投入12.3亿元。并且，该项目还获得了财政部600万元以奖代补的专项资金。

大岳咨询董事总经理张笑戬告诉记者，呼和浩特地铁2号线选用PPP模式，对比传统模式，减少了政府支出压力，总共为政府节省几十亿元的资金投入，政府有资金去杠杆化或者投资其他项目。

记者注意到，资本金50%的比例远高于城市轨道交通项目20%的最低比例要求。对此，呼和浩特市城市轨道交通建设管理有限责任公司党委书记、董事长刘占英在接受记者采访时表示，2号线项目资本金比例高于行业标准，一方面是政策要求，另一方面也是希望通过提高资本金比例，吸引更多社会资本参与。“增加资本金对地方政府的财政也会有一定的压力，但是我们也想借此向社会资本表明，对于轨道交通项目，政府的态度是积极支持，我们通过各种渠道筹集资本金，希望能带动社会资本积极参与。”

此外，郑州地铁3号线PPP项目，资本金由社会资本足额缴纳——来自中建股份以及深圳地铁等社会资本方缴纳的24亿元项目资本金，全是自有资金。

大岳咨询总经理金永祥在接受记者采访时表示，PPP的政策环境在逐步变好，但是由于过去一年社会资本在规范过程中受影响比较大，回暖速度相对较慢。地方政府由于投资压力较大，推动PPP的意向相比上半年明显加强。未来，政策还要适当考虑市场的承受能力，比如项目资本金比例的要求等。

(责编：杨曦、仝宗莉)