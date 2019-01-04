原标题：2018百城住宅均价上涨5.09% 涨幅收窄

1月3日，中国指数研究院发布全国百城2018年12月份及全年的住宅均价变动数据。2018年全年，百城房价累计涨幅为5.09%，较2017年全年收窄2.06个百分点。

根据中指百城价格指数系统对全范围100个受监测城市新建住宅的全样本调查数据，2018年12月，100个城市（新建）住宅平均价格为14678元/平方米，环比上涨0.25%，涨幅较11月收窄0.02个百分点。2018年1-12月，全国100个城市（新建）住宅均价累计上涨5.09%，涨幅较2017年收窄2.06个百分点。

从涨跌城市个数看，2018年12月，60个城市环比上涨，36个城市环比下跌，4个城市与11月持平。环比来看，12月价格环比上涨的城市数量减少6个，其中涨幅在1%以上的城市有20个，增加3个；当月价格环比下跌的城市数量增加5个，其中环比跌幅在0.5%以上的城市有13个，较11月份增加7个。

综合2018年1-12月，住宅价格累计上涨的城市个数为97个，其中涨幅在15%以上的城市有14个，较2017年减少20个；住宅价格累计下跌的城市个数为3个，跌幅均在3%以内，环比持平。

2018年12月，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为26732元/平方米，环比上涨0.25%，涨幅较11月扩大0.07个百分点。1-12月，十大城市（新建）住宅均价累计上涨2.37%，涨幅收窄1.54个百分点。

值得一提的是，2018年12月，十大城市主城区二手住宅样本平均价格为38691元/平方米，环比下跌0.82%，跌幅较11月扩大0.44个百分点。2018年1-12月，这些城市区域二手住宅样本平均价格累计下跌0.11%；而在2017年，十大城市主城区二手住宅样本平均价格累计上涨8.03%。

中国指数研究院相关负责人介绍，近日，全国住房和城乡建设工作会议强调2019年将以稳地价、稳房价、稳预期为目标。随后，各地因城施策、因地制宜优化调控措施，北京、江西、青岛、合肥、三亚、武汉等地进一步强化楼市监管。从市场表现来看，供应方面，当前多数房企正在加快推盘节奏，热点城市推盘数量继续维持高位，但市场整体去化效果一般。需求方面，整体成交量保持稳定，城市之间成交热度呈分化态势。

该人士认为，未来各项楼市调控政策仍将以稳为主，同时也更加强调因城施策、理性施策和结构优化。随着政策稳步推进，房价有望进一步趋稳，部分热点城市将延续调整态势，三四线城市房价上行动力也会明显趋弱，房价降温的城市数量将进一步增加。

(责编：朱江、仝宗莉)