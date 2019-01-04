原标题：多机构预测2018年12月经济数据现分化

国家统计局将于近期公布最新的宏观经济运行数据。《经济参考报》记者综合多方预测，2018年12月，宏观经济运行数据将现分化，受内外需压力影响，工业增加值或低位运行，社会消费品零售总额维持弱势。不过，投资数据或企稳，基建投资或现回升迹象。

北京大学国民经济研究中心团队指出，从高频数据来看，截至2018年12月25日，六大发电集团日均耗煤量同比增速下滑3.5个百分点。预计2018年12月工业增加值同比增长5.6%，继续低位运行。受“双十一”消费挤占及汽车消费持续下滑的影响，预计12月社会消费品零售总额同比增长7.9%，较前月小幅下滑。

国泰君安宏观团队指出，高炉开工率绝对值虽然较2018年11月小幅下滑，但同比有较为明显的改善，12月高炉开工率高于上年同期约3个点，而11月基本与上年同期持平。2017年12月因环保限产，整体工业生产并无高基数效应，综合来看2018年12月工业增加值同比增速将小幅回升至5.5%。根据乘联会数据，2018年12月前三周汽车销量同比增速下行至-36%，低于11月全月的-18%。因此汽车消费仍将成为12月社会消费品零售总额的主要拖累。

“房地产投资增速会进一步放缓，地产周期下行和就业层面的压力会逐步向消费端传导，预计社会消费品零售增速会继续小幅放缓。”摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊表示。

尽管制造业投资和房地产投资难以快速增长，但不少机构表示，基建回稳将成为投资亮点。中信证券宏观团队认为，2018年12月将呈现基建投资（窄口径）回补加速，制造业投资高位企稳，房地产投资增速略有下降，电力、热力、燃气及水生产和供应业降幅收窄的形势。

北京大学国民经济研究中心团队认为，一方面，调结构、去产能的主线没有改变，传统高耗能产业投资增速继续低位运行；另一方面，近期数据显示，工业、基建存在上涨的迹象，带动制造业投资增速、基建投资增速上涨。

国泰君安宏观团队认为，一方面，专项债的资金将继续发力，另一方面，去年12月还存在显著的低基数效应，预计12月广义口径基建增速较11月回升1.5个点左右（占比约25%）。

申万宏源宏观团队认为，财政支出对基建投资的支持力度强化，金融数据有望企稳，环保限产边际放松，叠加低基数效应，预计基建投资增速回升带动固定资产投资累计增速小幅上行至6.1%。基建投资方面，近两个月以来财政支出力度加大，预计基建投资（不含电力）累计同比增速由前11个月的3.7%反弹至5%。

(责编：朱江、仝宗莉)