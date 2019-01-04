原标题：2018年网贷规模全面缩水 超半数平台出局

2018年网贷行业进入“寒冬”。网贷之家近日发布的《P2P网贷行业2018年年报》（以下简称《年报》）显示，截至2018年底，网贷行业正常运营平台数量、成交量、贷款余额等主要指标全线跳水，同比分别下降54.42%、36.01%、24.27%。业内人士称，2019年网贷行业将延续清退趋势，备案与良性退出将成为行业发展的重点。

《年报》数据显示，截至2018年12月底，P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1021家，相比2017年底减少了1219家，这意味着全年有超过半数的平台退出该行业。同时，成交量和贷款余额也全线走低。截至2018年底，网贷行业总体成交量为1.7万亿元，相比2017年的2.8万亿元下降36.01%；总体贷款余额下降至7889.65亿元，同比降低24.27%。

业内专家指出，2018年网贷规模全面缩水，与风险事件爆发及监管政策趋严有关。中国财政科学研究院应用经济学博士后盘和林表示，此前，一些网贷平台偏离了中介定位，处于“野蛮生长”状态，盲目追求规模化和扩张速度，导致违约事件频发，最终因无法抵御风险持续运营而被淘汰出局。随着合规检查的深入开展，存在违规问题或经营不善的平台将加速出清，部分平台因备案无望而主动退出或转型。

值得注意的是，按照P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组的要求，网贷平台需在2018年12月底前完成合规检查。然而，当前各地进展不同，备案一事已事实上延期。

广东省互联网金融协会会长方颂向《经济参考报》记者表示，目前，合规检查各地都在紧锣密鼓地有序推进，各个城市进度存在差异，但基本上都已进入收尾阶段。他表示，2018年实际上是网贷清退年，这一清退趋势将在2019年延续。同时，行业将在优胜劣汰中走向规范化。“备案与良性退出将是2019年引导行业发展的重要举措，预计会有新的指导文件出台，广州互金协会将按要求贯彻落实。”他说。

(责编：朱江、仝宗莉)