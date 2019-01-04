海航、大新华等多家航空公司 明起取消燃油附加费

2018年6月5日，时隔三年，航空公司恢复征收国内航线燃油附加费。而在不到一年时间内，国内航线燃油附加费先是经历了“三连涨”，后又在去年12月5日迎来首次下调，降为每位旅客收取10元或30元（800公里以下航线/800公里以上航线）。
广州日报讯 （全媒体记者李妍）目前，海航、大新华航空、祥鹏航空、深圳航空等多家航空公司对外宣布：自1月5日（出票日期）起，暂停收取国内航线旅客运输燃油附加费。这意味着，今年春运有利好，国内航线燃油附加费再次进入零元时代。公开资料显示，航空公司此次暂停收取国内航线燃油附加费，与今年1月国内航空煤油出厂价下降有关。数据显示，2019年1月，国内航空煤油出厂价低于每吨5000元，这意味着1月份的燃油附加费有望被取消。
2015年4月24日，国家发改委和民航局针对燃油附加费颁发《关于调整民航国内航线旅客运输燃油附加与航空煤油价格联动机制基础油价的通知》的规定，将收取民航国内航线旅客运输燃油附加依据的航空煤油基础价格，由当时每吨4140元提高到每吨5000元，即国内航空煤油综合采购成本超过每吨5000元时，航空运输企业方可按照联动机制规定收取燃油附加费。
根据该规定，2015年2月航空公司停止收取国内航线燃油附加费。但随着油价上涨，去年6月航空煤油出厂价为5389元/吨，超过燃油附加费起征点，航空公司恢复征收燃油附加费，每位成人收取10元。
去年10月份国内航线航空煤油综合采购成本上涨至5859元/吨。因此，国内航线燃油附加费也再度上涨，国内航线800公里(含)以下航线每位旅客收取20元，800公里以上航线每位旅客收取30元。11月份随着航空煤油出厂价再度上涨，达到6218元/吨，国内航线800公里以上航段燃油附加费上涨至50元/人。
在经历了连续上涨之后，去年12月份油价下滑，燃油附加费随之下调，800公里(含)以下航线每位旅客收取10元，800公里以上航线每位旅客收取30元。
2018年以来油价不断上涨，对航空公司业绩冲击很大，最近的价格回落对民航运输是一大利好。民航资源网专家林智杰表示，2018年从4月份开始，油价持续上涨，到11月份才环比回落10%，今年1月份预计再回落20%，这个对缓解航空公司的利润压力还是有一定的贡献的。
“需要提醒的是，现在只是暂停收取燃油附加费，并不意味着取消了这项费用。按照相关规定，当国内航空煤油综合采购成本超过每吨5000元时，航空公司可恢复收取国内航线燃油附加费。” 某旅行机构机票负责人表示。
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】