原标题：罗德与泰勒百货纽约第五大道旗舰店关张

1月2日，在美国纽约，一名工人清理罗德与泰勒百货第五大道旗舰店的橱窗海报。

当日，罗德与泰勒百货正式关闭其位于纽约第五大道的旗舰店。罗德与泰勒百货第五大道旗舰店是该区域的地标，它的动画节日橱窗和精美的服饰首饰尤为出名，常年吸引着当地居民和各地游客前来购物。新华社记者 李睿 摄

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