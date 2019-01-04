中国市场萎缩 苹果下调业绩预期引市场巨震

受苹果公司2日罕见下调业绩预期影响，全球市场3日迎来剧烈震荡，相关产业和高科技企业股价集体下挫。市场人士称，标杆企业业绩疲弱预示整体商业环境恶化，避险资金可能流向安全资产，汇市金市将有所反映。
苹果公司2日下调了2019财年第一财季销售额预期，这是对公司业绩预期的罕见修正，并将此归咎于智能手机和其他设备在中国的销售放缓。
该消息令汇市出现剧烈震荡，投资者纷纷涌向低风险资产，日元兑多数主要货币在数秒内飙涨。日元汇率一度达到1美元兑104.5日元的水平。创下2018年3月以来日元升值、美元贬值的最高水平。
3日国际金价也受到苹果公司消息影响，引发避险资金追捧，黄金一度触及每盎司1290美元。当天亚洲市场苹果概念股纷纷下挫。韩国市场上，LG Innotek、SK海力士、三星SDI、三星电机分别出现不同程度下挫；香港市场方面，苹果概念的瑞声科技、舜宇光学低开低走；台湾股市方面，鸿海科技和台积电双双下挫。
苹果公司首席执行官库克2日致信投资者称，该公司现预计截至2018年12月29日的财季收入约为840亿美元。该公司之前预期第一财季收入为890亿至930亿美元，接受FactSet调查的分析师此前预计收入超过910亿美元。
库克称，苹果公司预料到在主要新兴市场将面临挑战，但并未预见到经济减速的程度。他称，中国智能手机市场萎缩程度尤其严重。
几家零组件厂商在2018年11月预测销售较预期疲弱后，多家券商调降了iPhone2019年第一季度产量预估，这让一些市场观察家认为iPhone在数个关键市场已经触顶。
苹果股价在盘后交易中重挫8%，并带领英伟达等芯片制造商股价集体下挫。苹果股票市值跌破7000亿美元，在2018年10月曾触及1.1万亿美元以上的峰值。
市场人士担忧，苹果的业绩信号可能反映出整个商业环境的恶化，多数公司未来可能出现业绩下滑。
“投资者在作新年押注时，会期待出现1月上涨效应。而苹果给这种憧憬蒙上阴影，”Synovus信托公司资深投资组合经理摩根称。“这令人担忧当季业绩预估是否过高。”
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】