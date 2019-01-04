原标题：中国市场萎缩 苹果下调业绩预期引市场巨震

受苹果公司2日罕见下调业绩预期影响，全球市场3日迎来剧烈震荡，相关产业和高科技企业股价集体下挫。市场人士称，标杆企业业绩疲弱预示整体商业环境恶化，避险资金可能流向安全资产，汇市金市将有所反映。

苹果公司2日下调了2019财年第一财季销售额预期，这是对公司业绩预期的罕见修正，并将此归咎于智能手机和其他设备在中国的销售放缓。

该消息令汇市出现剧烈震荡，投资者纷纷涌向低风险资产，日元兑多数主要货币在数秒内飙涨。日元汇率一度达到1美元兑104.5日元的水平。创下2018年3月以来日元升值、美元贬值的最高水平。

3日国际金价也受到苹果公司消息影响，引发避险资金追捧，黄金一度触及每盎司1290美元。当天亚洲市场苹果概念股纷纷下挫。韩国市场上，LG Innotek、SK海力士、三星SDI、三星电机分别出现不同程度下挫；香港市场方面，苹果概念的瑞声科技、舜宇光学低开低走；台湾股市方面，鸿海科技和台积电双双下挫。

苹果公司首席执行官库克2日致信投资者称，该公司现预计截至2018年12月29日的财季收入约为840亿美元。该公司之前预期第一财季收入为890亿至930亿美元，接受FactSet调查的分析师此前预计收入超过910亿美元。

库克称，苹果公司预料到在主要新兴市场将面临挑战，但并未预见到经济减速的程度。他称，中国智能手机市场萎缩程度尤其严重。

几家零组件厂商在2018年11月预测销售较预期疲弱后，多家券商调降了iPhone2019年第一季度产量预估，这让一些市场观察家认为iPhone在数个关键市场已经触顶。

苹果股价在盘后交易中重挫8%，并带领英伟达等芯片制造商股价集体下挫。苹果股票市值跌破7000亿美元，在2018年10月曾触及1.1万亿美元以上的峰值。

市场人士担忧，苹果的业绩信号可能反映出整个商业环境的恶化，多数公司未来可能出现业绩下滑。

“投资者在作新年押注时，会期待出现1月上涨效应。而苹果给这种憧憬蒙上阴影，”Synovus信托公司资深投资组合经理摩根称。“这令人担忧当季业绩预估是否过高。”

(责编：朱江、仝宗莉)