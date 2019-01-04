原标题：中国东北努力打造冰雪经济高地

滑雪爱好者在沈阳东北亚滑雪场参加滑雪运动。记者 龙雷 摄

派发滑雪和温泉优惠套票，提供雪地摩托等滑雪装备试乘试驾、举办一系列雪地足球赛等冰雪赛事……刚刚闭幕的第三届吉林冰雪产业博览会（雪博会）烹饪了一桌冰雪大餐，吸引了国内外大批游客和客商参观。

王琦来自福建，在雪博会现场，他与展出的“寒地雪柳”亲密合影。他说：“雾凇就是冷与暖碰撞出的神奇结晶，太美了。”

雪博会的热闹场面在东北各地正陆续上演，哈尔滨和长春的冰雪旅游节、吉林国际雾凇冰雪节、查干湖冰雪渔猎文化旅游节等都已成为中国品牌冰雪活动，不仅为正处于冰天雪地的东北带来了人气，还带来了大量采购订单和合作商机。

古老的祭祀仪式，虔诚的萨满舞蹈，让查干湖冬捕增添了许多神秘色彩和文化底蕴，也勾起了人们对东北这片古老土地的无限想象。如今，这种古老文化在传承的同时，也给当地渔民们带来了巨大的经济效益。

京东生鲜有关查干湖鱼的大数据显示，网购查干湖鱼的城市中，北京、天津、上海、沈阳、深圳位列前五，黑、吉、辽三省的订单总和占比全国17%，而北京一城占比就高达21%。河北、山东两地的市民同样热衷于吃查干湖鱼，订单总和占比全国11%。

在长白山滑雪度假区，温婷婷在飞溅的雪花中玩得大汗淋漓。回到酒店，她又在冒着热气的露天温泉里迎接了漫天飞舞的雪花。“这样的场景我只在电影里看过，没想到在吉林实现了。非常浪漫。”温婷婷说。

中国旅游研究院院长戴斌表示，在大众旅游新时代，冰雪已不再是老百姓要躲避、抵御的冷资源，而是美好生活的时尚选择。冰雪旅游投资正其时，万亿市场商机在集聚。

冰雪旅游产业投资持续升温，中国冰雪旅游投资呈现出规模化、多样化、大众化、国际化特征。《中国冰雪旅游发展报告（2018）》显示，2017-2018冰雪季，中国冰雪旅游人数达到1.97亿人次，冰雪旅游收入约3300亿元，中国冰雪旅游已进入爆发式增长的黄金时代。预计到2021-2022冰雪季，中国冰雪旅游人数将达到3.4亿人次，冰雪旅游收入将达到6800亿元。

吉林省文化和旅游厅厅长杨安娣说，以往人们都觉得东北很冷，不敢来。如今，赏雾凇、观雪景、玩滑雪、泡温泉、品美食、登雪山，这里的冬天不仅仅有冷，更多的是热气腾腾的激情和欢乐。

近年来，东北各地大力推动冰雪经济发展，践行“冰天雪地也是金山银山”的理念，通过一系列举措力促“白雪换白金”，努力为本地区经济发展增添新动能，并取得了重要进展。

密集的政策利好和得天独厚的冰雪资源优势，为东北地区加速“白雪换白银”提供了重大机遇。东北地区也正在抓住难得发展机遇，以提升冰雪旅游发展质量和接待能力等方面为重点突破口，吸引万达集团、万科集团、喜来登等国内外知名企业前来投资，一大批滑雪场、度假酒店等基础设施已经实现运营。

长白山国际度假区、万科松花湖度假区、万龙滑雪场、亚布力滑雪场、北大壶滑雪度假区……东北的冰雪旅游经过一段时间的建设和运营，众多高水平度假区正在成为各地游客的旅游目的地，一些度假区在春节等节假日甚至出现一票难求的局面。

最近，中国旅游研究院发布的2018中国十佳冰雪旅游城市中，东北三省的哈尔滨市、长春市、沈阳市、吉林市、延边朝鲜族自治州等地入选，占据十佳的“半壁江山”。

随着北京2022年冬奥会临近，发展冰雪运动也是东北地区发展冰雪经济的重要内容，这在一定程度上也提升了东北冰雪经济的国际化水平，黑龙江国际滑雪节、长春瓦萨国际越野滑雪节等落户东北的冰雪赛事已享誉海内外，每年都能吸引国内外众多参赛者。

新的冰雪运动赛事也正在策划和实施。备受关注的2019年长白山·中国汽车拉力锦标赛近日宣布具体比赛日期，这是国内首次在冰雪路面上举办的汽车拉力锦标赛。70余名赛车手将在粉雪中感受速度与激情，体验长白山雪域王国的冰雪之美，最终登顶天池主峰。

冰雪经济的发展离不开政府的大力推动和政策支持。吉林作为连接黑龙江和辽宁的重要省份，目前已与上述两个省签订合作协议，将加强在冰雪产业、冰雪旅游等方面的合作，努力打破行政界线，联合打造精品旅游线路，联合开发旅游产品。同时，吉林已正式发布关于做大做强冰雪产业的实施意见，黑龙江和辽宁也出台了相关政策，加速发展冰雪旅游和相关产业。

以吉林为例，为进一步壮大吉林省冰雪旅游体量，吉林省成立了由省长担任组长的冰雪产业发展领导小组，并将旅游业和冰雪产业纳入各地、各部门的绩效考核。吉林还积极开展与其他省份的合作，譬如与黑龙江联手打造旅游共同体、与浙江联手打造“游客互换计划”等。

吉林省省长景俊海说，吉林正举全省之力持续绽放冰雪生命、雕琢冰雪桂冠、演绎冰雪传奇、奉献冰雪盛宴，用暖元素盘活冷资源、用冷资源撬动热产业、用“白雪换白银”，加快建设世界级冰雪旅游目的地、冰雪产业集聚地、冰雪经济兴旺地。

有关专家表示，东北三省是一个整体，应加强发展冰雪经济上的战略协同，避免冰雪旅游产品同质化竞争和项目重复建设，并加快本区域基础设施互联互通，提升接待能力和水平，携手共同打造中国冰雪经济高地，为东北全面振兴增添新动力。

(责编：朱江、仝宗莉)