乡村振兴发展指数 将助力各地推动进程

中国社会科学院城乡发展一体化智库、中国社会科学院农村发展研究所日前发布了乡村振兴发展指数，用以测度、评价各地乡村振兴水平、实现程度、进展以及存在的主要问题。专家分析认为，指数的发布将有效助力各地推动乡村振兴发展进程。
中国社科院农村发展研究所研究员张海鹏说，此次发布的乡村振兴发展指数是以“到2035年基本实现农业农村现代化”为目标值，从产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕5个方面，由5个一级指标、14个二级指标、34个三级指标等构成，从而逐步探索形成具有普遍意义的乡村振兴评价体系。
如产业兴旺包括了农业发展、产业融合和城乡融合等3个二级指标，其中又包含了农业机械化、粮食生产水平、农业劳动生产率、农产品质量安全、农业用水效率、农产品加工、乡村旅游、城乡二元经济等8个三级指标。
农业农村部农村经济研究中心主任宋洪远表示，从总体上看，这一评价体系在指标的选取上兼顾了科学性和样本的代表性，体现了“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的20字要求，使得各地实施乡村振兴战略的过程可测度、可监测、可评估。
“乡村振兴发展指数的发布不仅契合中央对实施乡村振兴战略的要求，也能满足地方将乡村振兴战略落地做实的需求，对于全国实施乡村振兴战略具有重要意义。”宋洪远说，这有助于了解各地乡村振兴的发展水平与差距，为加快推进乡村振兴决策提供了参考，并将有助于及时总结乡村振兴的实践经验，为推广先进经验提供参考。
农业农村部政策与改革司副司长赵长保认为，这一指标体系对乡村振兴战略实施具有开创性意义，为引领乡村振兴战略的系统评估提供了新的可借鉴的视角。
作为“绿水青山就是金山银山”理念的诞生地和全国“美丽乡村”建设的发源地，湖州成为首个乡村振兴指数评估的样本。
近年来，湖州发挥城乡协调发展和生态环境优势，统筹城乡经济、社会、生态、文化发展，以全域建设美丽乡村为重点，加快城乡融合发展，全面推进乡村振兴，走出了一条以“美丽乡村”为品牌特色的新农村建设道路。
根据乡村振兴发展指数对湖州市乡村振兴状况进行评价的结果显示，湖州市乡村振兴总体发展水平较高，已经接近基本实现农业农村现代化；乡村振兴五大方面均衡发展，城乡融合发展达到相对较高水平；按目前情况，预计湖州市将于2023年总体基本实现农业农村现代化，将于2030年全面基本实现农业农村现代化。
但与此同时，指数评价结果也显示，要加快提前全面基本实现农业农村现代化，湖州市还需要采取有效措施，在增加农民收入、提高农业劳动生产率等方面加大发展力度。
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