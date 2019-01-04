原标题：今日视点:从跟跑切换到领跑模式 今年货币政策有七大看点

2019年的第一个工作日，央行就放出了一个大招，调整普惠金融定向降准小微企业贷款考核标准，扩大优惠政策的覆盖面。从央行的动作来看，2019年稳健的货币政策将从此前的跟跑切换到领跑模式，更加主动的为高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。笔者认为，算上从跟跑到领跑模式的转换，今年的货币政策将有七大看点。

货币政策的跟跑是指央行根据其他经济体货币政策的调整所采取的应对措施，这里主要指的是美联储加息。2018年发生的中美贸易摩擦，让处于跟跑位置的国内货币政策显得比较被动，实体经济尤其是民营企业受到了明显冲击。尽管实施了四次降准，全年也基本实现了流动性合理充裕的调控目标，但距离适宜的货币金融环境还是有一段距离的。

今年开年央行即在货币政策方面转换为领跑模式并不是突然的。去年12月份召开的中央经济工作会议强调，稳健的货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕，改善货币政策传导机制，提高直接融资比重，解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题。随后召开的国务院常务会议明确提出两项要求，其中之一即是完善普惠金融定向降准政策。现在，央行已经完成了这项任务。下一个可预期的政策就是将支小再贷款政策扩大到符合条件的中小银行和新型互联网银行。

“促进形成强大国内市场”需要各方面政策致力于内需的培育和建设，进一步解决国内市场“不充分不平衡”的问题。在这个过程中，货币政策发挥的是润滑剂和纽带的作用。所以，今后的货币政策要更加强调独立性，以国内的经济建设需要为根本出发点，主动作为，降低美国等其他经济体货币政策调整对我们的影响。

“巩固、增强、提升、畅通”是中央对于供给侧结构性改革提出的新要求，改善货币政策传导机制也需要贯彻这一方针。接下来，货币政策需要进一步巩固前期的政策成果，在此基础上提升、增强货币政策工具定向精准施力的强度，实现货币政策传导机制的畅通。

除了从跟跑模式切换到领跑模式之外，今年货币政策还有六大看点：首先是降准，业界认为今年会降准三次至四次；其次是降息。在这个问题上大家分歧比较大，但结构性降息的可能还是存在的；第三是中期借贷便利（MLF）、定向中期借贷便利（TMLF）以及公开市场操作的力度；第四是再贴现再贷款以及抵押补充贷款的扩容；第五是创新型货币政策工具的推出，2018年推出的是TMLF，今年则有可能在价格工具上有所创新；第六是货币政策和财政政策的联动。去年9月份央行在社会融资总额中纳入了地方政府专项债统计，这为今年货币政策与财政政策更好的协同融合创造了条件。

今年的货币政策工具箱依然很充实，央行可根据实体经济、金融机构需要随用随取，且创新型货币政策工具推出和使用的空间都很大。

最后，今年货币政策的这七大看点，其实就是要求货币政策更加主动的为畅通国民经济循环做好服务，促进加快建设统一开放、竞争有序的现代市场体系，提高金融体系服务实体经济能力，形成国内市场和生产主体、经济增长和就业扩大、金融和实体经济良性循环。

(责编：朱江、仝宗莉)