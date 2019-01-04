原标题：中国首次LNG罐式集装箱江海联运完成卸载

1月3日，搭载着24个液化天然气罐式集装箱的“建功9”轮抵达南京龙潭港完成卸载。此举标志着中国第一次LNG罐箱江海联运试点工作圆满成功，这也为中国打通LNG运输“最后一公里”、打造LNG“海进江”新通道提供了有益的尝试。中新社记者 泱波 摄

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