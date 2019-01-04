发改委近一个月批复基建投资约8600亿元

日前，国家发改委批复同意江苏省沿江城市群城际铁路建设规划（2019-2025年），这是为了深入实施推动长江经济带发展战略，支持长三角一体化，完善江苏沿江城市群综合交通网络布局，促进高质量发展。
对此，中国人民大学副校长刘元春昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，这表明东部沿海发达地区仍在大力投入资金补交通短板，同时起到稳投资效果。过去中国在基础设施领域已取得良好发展，但依然“不充分不平衡”，一些大中城市公共交通依然存在短板，未来要继续加大基建投资力度，继续补足短板，这是非常核心的战略问题。
近一个月来，国家发改委共批复八个城市及地区的城市轨道与铁路建设规划（包含新增），包括重庆、济南、杭州、上海、长春五个城市轨道交通，广西北部湾经济区、新建西安至延安、江苏省沿江城市群三个区域铁路建设，总投资约为8600亿元。其中，上海和江苏相关规划投资分别约为2983.48亿元和2180亿元。
中国人民大学重阳金融研究院研究员刘英昨日在接受《证券日报》记者采访时指出，当前外需疲软，经济下行压力逐渐增强，需要大力拉动内需提振经济，打造互联互通的国内市场，这需要继续投入建设高速快捷、运行质量高、智能环保的低成本交通网络，进一步降低运输成本。
国家发改委原对外经济研究所所长张燕生昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，这是补短板和稳投资的重大举措，符合中央所提出的逆周期调节。整体来看，全国基础设施建设峰值已过，下一步是要强化“毛细血管”建设，包括完善城市轨道交通、城市群铁路城际补充建设、乡村振兴等项目工程。
针对拉动投资，刘元春认为，通过发展城市交通等基础设施所拉动的投资更具有战略性与有效性。值得关注的是，对于建设资金的可获取性和债务问题，预计今年中央会大幅提高专项债，同时城市交通也会按照PPP方式进行，进一步降低债务风险。（本报见习记者 刘伟杰）
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】