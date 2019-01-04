原标题：发改委近一个月批复基建投资约8600亿元

日前，国家发改委批复同意江苏省沿江城市群城际铁路建设规划（2019-2025年），这是为了深入实施推动长江经济带发展战略，支持长三角一体化，完善江苏沿江城市群综合交通网络布局，促进高质量发展。

对此，中国人民大学副校长刘元春昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，这表明东部沿海发达地区仍在大力投入资金补交通短板，同时起到稳投资效果。过去中国在基础设施领域已取得良好发展，但依然“不充分不平衡”，一些大中城市公共交通依然存在短板，未来要继续加大基建投资力度，继续补足短板，这是非常核心的战略问题。

近一个月来，国家发改委共批复八个城市及地区的城市轨道与铁路建设规划（包含新增），包括重庆、济南、杭州、上海、长春五个城市轨道交通，广西北部湾经济区、新建西安至延安、江苏省沿江城市群三个区域铁路建设，总投资约为8600亿元。其中，上海和江苏相关规划投资分别约为2983.48亿元和2180亿元。

中国人民大学重阳金融研究院研究员刘英昨日在接受《证券日报》记者采访时指出，当前外需疲软，经济下行压力逐渐增强，需要大力拉动内需提振经济，打造互联互通的国内市场，这需要继续投入建设高速快捷、运行质量高、智能环保的低成本交通网络，进一步降低运输成本。

国家发改委原对外经济研究所所长张燕生昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，这是补短板和稳投资的重大举措，符合中央所提出的逆周期调节。整体来看，全国基础设施建设峰值已过，下一步是要强化“毛细血管”建设，包括完善城市轨道交通、城市群铁路城际补充建设、乡村振兴等项目工程。

针对拉动投资，刘元春认为，通过发展城市交通等基础设施所拉动的投资更具有战略性与有效性。值得关注的是，对于建设资金的可获取性和债务问题，预计今年中央会大幅提高专项债，同时城市交通也会按照PPP方式进行，进一步降低债务风险。（本报见习记者 刘伟杰）

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