原标题：财政部：2018年中央财政加大对财力薄弱区域转移支付力度

中国网财经1月3日讯 据财政部网站消息，为进一步促进区域协调发展，2018年中央财政不断加大对地方转移支付力度，提高转移支付资金效率，推进基本公共服务均等化，特别是在中央和地方财政收入增速均有所放缓的情况下，保障地方财政尤其是中西部财政困难地区平稳运行。

一、中央财政加大对财力薄弱区域的转移支付力度

(一)加大对中西部地区支持力度。中央对地方转移支付预算6.22万亿元，比上年增长9%，增幅为2013年以来最高。对地方一般性转移支付预算3.9万亿元，比上年增长10.9%，其中：西部地区1.71万亿元，占比44.4%，中部地区1.65万亿元，占比42.8%，有力增强了中西部地区财力，提高了基本公共服务均等化水平。

(二)对老少边穷地区给予重点倾斜。安排老少边穷转移支付2142.8亿元，比上年增长16.9%，比全国转移支付平均增幅高7.9个百分点，支持革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区加快补齐基础设施、公共服务、生态环境、产业发展等短板，打赢精准脱贫攻坚战，确保与全国同步实现全面建成小康社会。

(三)支持基层财政困难地区兜住底线。安排县级基本财力保障机制奖补资金2462.79亿元，比上年增长10%，阶段性财力补助400亿元，比上年增长33%，重点向财政收入下降较大，保工资、保运转、保基本民生增支较多的资源能源型地区、主导产业衰退的东北地区和其他县级财政困难的地区倾斜，帮助兜住底线。

(四)支持重点生态功能区建设。安排重点生态功能区转移支付721亿元，比上年增长15%。贯彻党中央、国务院要求，落实绿色发展理念，推进生态文明建设，引导地方政府加强生态环境保护，提高国家重点生态功能区等生态功能重要地区所在地政府的基本公共服务保障能力。

二、综合运用财税政策支持区域协调发展

(一)支持实施国家重大区域战略。按照党中央、国务院决策部署，综合运用多种财政政策，积极推进实施一带一路建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等国家重大战略，提升基本公共服务均等化水平,促进区域协调发展向更高水平和更高质量迈进。

(二)支持促进四大板块均衡发展。按照党中央、国务院决策部署，贯彻落实中央有关文件精神，统筹研究财政政策措施，多措并举、多管齐下，积极推进西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部地区崛起、鼓励东部地区率先发展，深入推进西部、东北、中部、东部四大板块发展、融通。

(三)支持推进重点区域协调发展。一是支持推进海南全面深化改革开放，推动自由贸易试验区建设，探索建设中国特色自由贸易港，在推动区域高质量发展方面发挥引领作用。二是支持推动河北雄安新区和北京城市副中心建设，调整区域经济结构和空间结构，疏解北京非首都功能，推动京津冀协同发展。

下一步，中央财政将结合财税体制改革总体进程，贯彻落实《中共中央 国务院关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》等文件精神，根据地区间财力差异状况，调整完善中央对地方一般性转移支付办法，加大均衡性转移支付力度，促进区域协调发展。

(责编：杨曦、仝宗莉)