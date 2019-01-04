个税附加扣除：未及时报送信息可以补扣

新个税法已经正式实施，各地纳税人开始填报专项附加扣除。想要享受个税专项附加扣除，但能不通过单位报送信息吗？如果太忙没来得及填报信息怎么办？本期主持人接着跟大家说说个税专项附加扣除。
问：可以自己报送专项附加扣除的相关信息吗？
主持人：根据相关规定，享受专项附加扣除的纳税人，可以向支付工资、薪金所得的扣缴义务人提供有关信息，由扣缴义务人在预扣预缴税款时办理扣除；也可以在次年3月1日至6月30日内，向汇缴地主管税务机关汇算清缴纳税申报时办理专项附加扣除。
如果纳税人愿意将自己的相关专项附加扣除信息提供给单位，单位在每个月发放工资时，就可根据个人申报情况予以扣除，大家在每月领工资的时候，就可以享受到减税红利了。
问：若是未能及时报送信息，还能享受扣除吗？
主持人：晚报也可以补扣。没来得及填报信息也没关系，在补填信息后，下个月发工资时可以一次性补扣。当月补扣不完的，可以继续补扣，一直到可以享受的所有减税红利都享受到为止。
但是，如果个人想要在领工资时及时享受扣除，必须通过扣缴单位才能实现，扣缴单位内部也需要人力资源与财务部门配合，有的单位还需要上级部门审批工资发放计划，享受政策的链条较长，因此还是建议大家及时填报信息。
问：在农村务农，是否能享受专项附加扣除？能够享受哪些方面的税收优惠？
主持人：根据规定，纳税人取得工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等综合所得，可以减除专项附加扣除。如果从事个体经营，同时没有上述综合所得的，也可以享受专项附加扣除。同时，现在很多人进城打工，也有工资收入，可以享受专项附加扣除。
对于在农村务农的，没有综合所得，如果从事种植业、养殖业、饲养业和捕捞业获取的所得，国家是予以免征个人所得税的。
（本期主持人 董碧娟 曾金华）
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