腾讯理财通：“忙中出错”致使部分用户资产显示异常

原标题：腾讯理财通“请罪”

昨日12点16分，腾讯理财通微博发布动态称：“各位理财通的金主，我来请罪了！今早10点，我们在为即将到来的新年理财做准备，不想忙中出偏差，导致少部分金主的资产显示异常。我们已第一时间恢复了正常显示，请各位随时检查资产。运营负责人已经被拉出去抽打并关小黑屋反思去了！请各位放心，大家在理财通的资产都是安全的。”

《证券日报》记者看到，有用户评论称，“吓得不轻。”

资料显示，理财通是腾讯官方理财平台，为用户提供多样化的理财服务。

据不完全统计，腾讯理财通已接入的10只货币基金分别是：易方达易理财、富国富钱包货币、南方现金通E、鹏华增值宝、华夏财富宝、汇添富全额宝、嘉实现金添利、招商招钱宝货币A、工银添益快线货币、平安日增利货币。

2018年年初，腾讯拿下金融领域关键的一块牌照，旗下100％控股的全资子公司腾安基金销售（深圳）有限公司（下称“腾安基金”）正式获得深圳市证监局批复。2018年6月份，腾安基金开业，并正式启动扩容，与包括易方达、嘉实、富国在内的多家基金公司签订代销协议，其中包括多只货币基金。据悉，目前，腾讯理财通平台上的货币基金已全量切换为腾安基金所代销。（本报记者 李 冰）

(责编：朱江、仝宗莉)