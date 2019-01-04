国务院批复北京城市副中心控规 严控城市与人口规模

3日，国务院正式批复《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）（2016年－2035年）》（(以下简称《城市副中心控规》）。《城市副中心控规》指出，北京城市副中心作为北京的重要一翼，将以资源环境承载能力为硬约束，严格控制城市规模，严格控制人口规模、用地规模、建筑规模。
在资源承接方面，《城市副中心控规》指出，副中心有序承接中心城区功能疏解，以行政办公、商务服务、文化旅游为主导功能，形成配套完善的城市综合功能。
业内人士表示，北京副中心建设不是简单的造一个城，《城市副中心控规》将牢牢抓住疏解北京非首都功能这个“牛鼻子”，紧紧围绕京津冀协同发展，注重生态保护、注重延续历史文脉、注重保障和改善民生、注重多规合一，对于全国其他大城市新区建设具有示范作用。
值得一提的是，副中心将严格控制城市规模。以资源环境承载能力为硬约束，严格控制人口规模、用地规模、建筑规模。城市副中心规划范围155平方公里，加上拓展区覆盖通州全区约906平方公里。以舒适宜居为标准，将城市副中心人口密度控制在0.9万人/平方公里以内。到2035年，常住人口规模控制在130万人以内，城乡建设用地规模控制在100平方公里左右。坚持集约节约发展，科学利用地下空间，加强地上地下空间一体化设计和统筹利用。严守生态控制线、城市开发边界等刚性管控边界，严格管控战略留白，为未来预留空间。
另外，还将推动城市副中心与河北省廊坊北三县地区协同发展，但严格控制开发强度，坚决遏制贴边发展和无序蔓延。发挥城市副中心对周边的辐射带动作用，实现通州区与河北省廊坊北三县地区统一规划、统一政策、统一标准、统一管控。不搞大规模房地产开发。
此外，《城市副中心控规》指出，城市副中心需处理好和中心城区的关系，带动中心城区功能和人口向城市副中心疏解，同时更好加强对中心城区首都功能的服务保障，实现以副辅主、主副共兴。要处理好与河北雄安新区的关系，做到各有分工、互为促进。
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