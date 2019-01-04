原标题：电商法正式实施，重构代购微商“朋友圈”

代购微商行业随着电商法走向合法经营，用户不至于被“朋友”坑了无处讨公道，这才是代购微商“朋友圈”的真正价值体现。

2019年1月1日，电商法正式实施。对于以前游走在灰色地带的微商、代购们，之前的“朋友圈”玩法显然行不通了。所以不少微商、代购采取了新的应对举措，比如有的代购在朋友圈发布了“停更通知”，并提示必要时只接受微信语音，规避敏感词汇；有的代购表示只接受支付宝付款，拒绝微信转账，甚至还有代购变身“灵魂画师”，用手绘图代替产品照片。

微商、代购从最初的零星交易，以亲朋好友关系为依托，逐渐延伸至更大的圈层，形成规模化交易。在这个过程中，最初的“帮忙”实质上已经成为典型的商品交易，而且还涉及跨境层面，也就对现有法律法规提出了新的挑战。电商法的出台，对代购微商的规范化经营提出了相应监管举措，包括微商、代购在内的电子商务经营者也需要办理市场主体登记，并且依法纳税。由此形成了两层意义，第一是确立了代购微商的市场运营主体身份，第二是要求代购微商承担与其他市场主体同等的义务。

随着电商法正式实施时代的到来，代购微商的“朋友圈”生态也将发生变化。如果严格遵照电商法，履行注册登记及纳税手续，用户通过代购微商获取商品及服务的成本将有所提升。但与此同时，用户的合法权益也将获得更多的保障，遇到假冒伪劣等问题及纠纷时，在后续投诉、维权上，可以获得监管部门的支持，也不会担心代购微商以往一拉黑就能跑路的现象。

对于代购微商来说，电商法其实也会带来多重收益。近年来，由于代购微商的低门槛进入，导致整个行业发展过快而良莠不齐，对消费者的权益损害现象时有发生，也造成微商代购群体的市场口碑一再受损，诚信经营的代购微商也就牵连其中。电商法对于违规违法问题的处罚加重，有助于推动整个微商代购行业的生态净化，也就能让良币驱逐劣币，行业发展更为良性。

由此，电商法是在重构代购微商的“朋友圈”——代购微商与用户之间的关系被明确，朋友照做但更为本质的市场契约也得以凸显；代购微商行业随电商法走向合法经营，用户不用花大力气去分辨“真朋友”和“假朋友”，不至于被“朋友”坑了无处讨公道，这才是代购微商“朋友圈”的真正价值体现。

当然，电商法对于微商代购的监管，还需接下来进一步细化和完善。比如有人提出：朋友之间的帮忙与交易之间如何分辨，是否也要纳入电子商务经营者等问题，还存在模糊地带。这些问题可以随着线上交易大数据体系的完善得以解决。比如帮忙的次数是否超出正常范围、成交价格与成本价的差价是多少，一旦有相应的数据追溯，就能够更加有效地厘清相应边界，有利监管。

电商法来了，代购微商的“朋友圈”怎么办？显然，按照新法去执行，对应尽责任切实履行，同时也积极反馈实际运行中存在的各种问题，助力有关部门的后续法律完善，这就是代购微商及“朋友”们应该做的事。

(责编：朱江、仝宗莉)