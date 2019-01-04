举报过期食品奖2毛钱，这是在“寒碜”谁

食品药品安全的分量有多重，奖励举报的力度就应当有多大。
近日，据媒体报道，消费者贾某某购买2.02元过期食品后，向山东济南某区食药监局举报，食药监局对销售食品的超市没收违法所得2.02元，并罚款5万元，最后向贾某某支付了2毛钱作为奖励。
贾某某认为奖励款少了，将该区食药监局告上法庭，要求重新奖励。一审败诉后，贾某某上诉。济南中院二审审理认为，该案中应适用奖励金额更高的《奖励办法》，至少奖励2000元，责令某食药监局对贾某某重新奖励。
2毛钱的举报奖励，虽说看起来有点“寒碜”，可也不是没有依据。根据《济南市食品安全举报奖励实施办法（试行）》：“属于一级举报奖励的，按案件货值金额的8%-10%给予奖励”，这起案件的涉案商品货值金额，不过是2.02元，奖励2毛钱也算是依法行事。
问题是，关于举报奖励的标准，还有一部同样有约束力的法规。
根据《食品药品违法行为举报奖励办法》，对于举报奖励明确规定，“一般按涉案货值金额或者罚没款金额的4%-6%（含）给予奖励。按此计算不足2000元的，给予2000元奖励”。这就意味着，贾某某完全可以拿到2000元的奖励，而不是两个一毛钱的小钢镚。
一个是地方政府规章，一个是部门规章，在没有上级机关裁决时，貌似选择地方政府规章也没有什么不妥。
或许，有人认为在奖励举报人上“就高不就低”，有可能刺激职业打假行为，进而扰乱食品药品监管秩序。但其实，职业打假人与其可能滋生的乱象应分开来看。前者并不为法律所禁止，从现实看，重奖也有利于加强公众监督、维护食品药品安全。至于伴生的敲诈勒索、扰乱行政机关办公秩序等违法行为，依法追究即可。因此，拿2毛钱去“寒碜”举报食品安全隐患者，还是别再出现了。
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