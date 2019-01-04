原标题：多部委晒2019年民生清单 这些政策将充实你钱包

（原标题：多部委晒2019年民生清单 这些政策将充实你钱包）

中新网客户端北京1月4日电 近期，财政部、人社部、住建部、交通部、工信部等部门陆续召开年度工作会议，部署2019年重点工作，惠民生成为其中一大关键词。

实施更大规模减税降费、落实好降低社保费率政策、解决新市民住房问题、降低高速公路等收费、继续开展网络提速降费……2019年，这些政策将充实你的钱包。

人民币资料图。中新网记者 李金磊 摄

实施更大规模减税降费

全国财政工作会议明确，2019年积极的财政政策要加力提效，实施更大规模的减税降费。

如何减税降费？财政部部长刘昆说，实行普惠性减税和结构性减税相结合的办法，重点减轻制造业和小微企业税收负担，支持实体经济发展。对小微企业和科技型初创企业实施普惠性税收减免。全面实施修改后的个人所得税法，落实好6项专项附加扣除政策，减轻居民税负。

2018年，中国实施了较大规模的减税降费，包括下调增值税税率等，全年减税降费规模预计超过1.3万亿元。

对于普通居民来说，2019年会收获个税减税红包，子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等支出可以在税前扣除，民众缴纳的个税将会进一步减少，月入万元可能会零缴税，到手收入将会增加。

工资条。?中新网记者 李金磊 摄

落实好降低社保费率政策

全国人力资源和社会保障工作会议提出，2019年积极稳妥推进养老保险制度改革，落实好降低社会保险费率政策，促进社会保障制度可持续发展。

目前，社保费率正在阶段性降低。自2018年5月1日起，养老保险、失业保险、工伤保险阶段性降低费率的期限延长至2019年4月30日。

在2019年，社保降费有望迎来第五次降低。2015年以来，中国先后降低或者阶段性降低了社会保险费率4次，总体的社保费率从41%降到37.25%，累计减少企业成本约3150亿元。

养老保险费率或继续成为突破口之一。早在2018年人社部第三季度新闻发布会上，人社部新闻发言人卢爱红表示，落实国务院常务会议关于研究提出继续降低社保费率具体办法的要求，会同有关部门研究制定降低养老保险费率具体方案。

资料图：民众在某楼盘展台咨询。中新网?程春雨 摄

稳房价 支持新市民租房购房

全国住房和城乡建设工作会议提出，2019年以稳地价稳房价稳预期为目标，促进房地产市场平稳健康发展。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位。支持合理自住需求，坚决遏制投机炒房。

另外，以解决新市民住房问题为主要出发点，补齐租赁住房短板。指导大中城市全面培育和发展住房租赁市场。加大对城镇中低收入家庭和新市民租房购房的支持力度。

2018年在中央“坚决遏制房价上涨”的要求下，房地产调控政策不断加码，调控次数刷新历史纪录，楼市出现降温。

58安居客房产研究院首席分析师张波认为，2018年是调控年，2019年最值得期待的就是稳定年。在此背景下，一线城市的降温尤其是房价的下探空间将变得有限，二三线城市将呈现更为明显的地区性差异，2018年上涨较快的城市将迎来降温。

资料图：车辆通过收费站。中新社记者 泱波 摄

降低高速公路等收费

2019年全国交通运输工作会议提出，要推进制度性降本增效，着力治理乱收费、乱罚款，降低高速公路、机场、港口、铁路等收费。

具体来看，要深化收费公路制度改革，继续落实降低过路过桥费用要求，全面推广高速公路差异化收费，扎实推进试点省市开展取消高速公路省界收费站工作。

近期，江苏、山东、重庆和四川作为第一批试点省份，率先取消了15个高速公路省界收费站，标志着推动取消高速公路省界收费站改革迈出坚实的第一步。

取消高速公路省界收费站后，原有正线路面收费设施将逐步拆除，车辆在省界可以不停车直接通行，不再需要停车交卡和领卡，将大幅减少通行时间，显著提高通行效率。

资料图。陈超 摄

继续开展网络提速降费

全国工业和信息化工作会议明确，2019年继续开展网络提速降费，启动宽带网络“双G双提，同网同速”行动，加快固定宽带千兆应用推广，做好建档立卡贫困户、中小企业精准降费，推动大幅降低内地与港澳间漫游费，严查资费营销违规行为。

2018年政府工作报告提出，取消流量“漫游”费，移动网络流量资费年内至少降低30%。工信部部长苗圩说，已提前超额完成政府工作报告提出的网络提速降费目标任务。

目前，中国的网民数量已经超过8.02亿，手机上网的用户数超过12.6亿户，流量需求爆发式增长。2018年11月当月户均移动互联网接入流量达到5.79GB，同比增长142.3%。

2019年继续开展网络提速降费，中国网民上网冲浪将更加顺畅，有望享受到新一波真金白银的提速降费红利。

(责编：仝宗莉、赵爽)